Mel, sukker og smør: Bager laver Kids Aid-kager til velgørende formål

FREDERIKSHAVN:Centerbageren på Rømøvej i Frederikshavn har fået en anderledes opgave, der strækker sig ud over de sædvanlige kanelsnegle, romkugler og træstammer, der pynter på disken og i vinduet i bagerbutikken.

Mandag 8. august er der Kids Aid-arrangement i Arena Nord i byen, som den lokale fodboldklub Bangsbo Freja medvirker til at afvikle. Derfor skal Centerbageren lave unikke Kids Aid- og Bangsbo Freja-kager til lejligheden. Et arrangement, der i øvrigt også får besøg af Kasper Hjulmand, der er landstræner for fodboldherrelandsholdet.

Der skal forberedes mange muffinforme for at følge med den efterspørgsel på kagerne, der allerede har været fra de lokale. Frederikshavn 3. august 2022. Foto: Bente Poder

Jo, den danske landstræner kommer skam også til byen - og det skal markeres med flotte og smagfulde kager.

Nordjyske er taget en tur om bag bagerdisken og ind i baglokalet hos Centerbageren - for hvordan får man egentlig stablet en så stor mængde af disse Kids Aid-kager på benene? Og hvordan ser de særlige Kids Aid-kager egentlig ud, når de kommer friske ud fra ovnen?

Kom med ind i maskinrummet blandt røremaskiner, køkkenvægte og doseringsskåle.

Hos Centerbageriet Hånbæk i Frederikshavn laver de specielle Kids Aid-kager, der går i salg fra torsdag morgen Bager Michael Andersen Frederikshavn 3. august 2022. Foto: Bente Poder

Har du penge, så kan du få

Udover basisingredienser som mel, sukker og smør er de specielle Kids Aid-kager selvfølgelig pyntet med Kids Aid-logoet. Eller det vil sige, at det er den ene halvdel af kagerne - den anden har Bangsbo Freja-logoer på sig.

Og tilmed findes de i en vanilje- og chokoladeudgave.

De ser nu lækre ud sådan en omgang vaniljemuffins. Og køber du én eller flere, støtter du samtidig et velgørende formål. Frederikshavn 3. august 2022. Foto: Bente Poder

De kan købes hos Centerbageren fra torsdag morgen og helt indtil mandag, hvor det store Kids Aid-arrangement løber af stablen i Arena Nord i Frederikshavn.

Overskuddet fra kagesalget går til Kids Aid og bidrager dermed til den samlede pulje, som Kids Aid-foreningen kan gøre op, når det store arrangement mandag eftermiddag og aften er afviklet.

Har man lyst til at støtte både projektet samt få stillet den søde tand og bette sult, oplyser Centerbageren, at kagerne kan købes for den nette sum af 20 kroner stykket - og seks for 100 kroner.

Kagerne kommer for første gang i salg torsdag morgen, når bageren på Rømøvej i Frederikshavn åbner klokken 5.