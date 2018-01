Melodi Grand Prix: Ung frederikshavner - og Whigfield

AALBORG: Set med nordjyske øjne er det mest interessante navn, der er med på scenen, når Dansk Melodi Grand Prix bliver sendt over scenen i Gigantium 10. februar, er den unge frederikshavner Lasse Meling. Han blev opdaget på YouTube for seks år siden, og blev hurtigt udråbt til "den skandinaviske Justin Bieber". Siden har han indspillet musik i New York.

Lasse Melings navn dukker op sammen med de øvrige ni solister der ved Dansk Melodi Grand Prix 2018 skal dyste om sejren og den medfølgende billet til Eurovision Song Contest i Lissabon til maj.

Og det er et felt, der tæller musikere fra Italien i syd til Færøerne i nord. Nogle har deltaget før, men de fleste er debutanter. Nogle har flere udgivelser på cv’et, mens andre er helt unge talenter i slutningen af deres teenageår. Men kærligheden til musik og til Melodi Grand Prix har de alle tilfælles, så der er lagt op til en kæmpe fest, når årets solister indtager Gigantium i Aalborg lørdag 10. februar.

Unge og erfarne solister

Der er stor forskel på solisterne i årets grandprixfelt, når det kommer til både bopæl, alder og ikke mindst musikalsk erfaring.

47-årige Sannie, som bor i Milano, blev berømt i 1994, da hun under kunstnernavnet Whigfield med singlen ’Saturday Night’ bragede ind på hitlisterne over hele Europa. Den færøske søstertrio Carlsen har ligeledes verden på landevejen og har turneret i USA.

I det hele taget har de sociale medier spillet en vigtig rolle for flere af årets solister. YouTube var nemlig også der, hvor sangskriver og producer Chief 1 optagede Sandra, mens 31-årige Rikke Ganer-Tolsøe blev fundet via hendes Instagram-profil.

Blandt årets solister finder man også to undervisere. 32-årige Rasmussen - med fornavnet Jonas - underviser i teater- og musik både i Viborg og Aarhus, mens den unge Annelie med kunstnernavnet KARUI underviser i sang på en efterskole nær Ringsted.

To af årets solister har tidligere deltaget ved Dansk Melodi Grand Prix. Svenske Albin Fredy har været med en enkelt gang tidligere i 2013, mens Ditte Marie tager titlen som årets grandprixveteran. Hun er med for tredje gang efter debuten i 2011 som sangerinde i gruppen Le Freak og på egen hånd året efter.

En, som man bestemt ikke kan betragte som veteran, er årets yngste deltager, 17-årige Anna Ritsmar. Hun er dog allerede i fuld gang med sin karriere og spillede i sommer på københavnske UHØRT Festival, mens andre måske vil huske hende fra X Factor i 2016, hvor hun nåede hele vejen til bootcamp.

Aalborg er klar

I år bliver Dansk Melodi Grand Prix for femte gang holdt i Gigantium i Aalborg. Det er i alt syvende gang, den nordjyske hovedstad er vært for grandprixet - senest i 2015, hvor Anti Social Media vandt med ’The Way You Are’.

- Når grandprixet ruller ind i Aalborg, er byen så klar til at tage imod de tusindvis af grandprixfans. Vi har samlet alle byens store aktører, som i fællesskab vil skabe et brag af en fest i hele Aalborg. Det er vigtigt for os, at Dansk Melodi Grand Prix bliver en fest for alle, så derfor holder vi også tre helt særlige fester: En for børn i Aalborg Øst, en fest for personer med særlige behov og en fest for hjemløse, siger Nicolaj Holm, direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center

Sangene, solisterne og sangskriverne

Sang nummer 1: ’Riot’

Solist: Ditte Marie (34 år, opvokset i Silkeborg, bor i København)

Tekst og musik: Lise Cabble, Theis Andersen og Chris Wahle

Ditte Marie Agergaard Kristensen - eller bare Ditte Marie - optræder i dag i mange musikalske sammenhænge i både ind- og udland. Hun er tidligere forsanger i Le Freak, med hvem hun også deltog i Melodi Grand Prix. Ditte Marie deltager for tredje gang (2011 (med Le Freak): ’25 Hours A Day’, 2012: ’Overflow’)

Sang nummer 2: ’Starlight’

Solist: Anna Ritsmar (17 år, opvokset i Uvelse, bor i Hillerød og Søllerød)

Tekst og musik: Lise Cabble

Anna Ritsmar optræder til daglig med grupperne Spektaro og Aufori. Hun deltog i X Factor i 2016, hvor hun nåede til bootcamp. Hun har pt. orlov fra gymnasiet på grund af sin musik.

Sang nummer 3: ’Higher Ground’

Solist: Rasmussen (32 år, opvokset i Viborg, bor i Langå)

Tekst og musik: Niclas Arn & Karl Eurén

Jonas Flodager Rasmussen - eller blot Rasmussen - optræder til daglig med coverbandet Hair Metal Heröes og har medvirket i kendte musicals på scener i Aarhus og Holstebro. Ved siden af det underviser han på Scenekunstskolen ved Kulturskolen Viborg og ved Aarhus Teater Læring.

Sang nummer 4: ’Boys On Girls’

Solist: Sannie (47 år, opvokset i Skælskør og Elfenbenskysten, bor i Milano, Italien)

Tekst og musik: Sannie Charlotte Carlson, Domenico Canu & James Reeves

Sannie Charlotte Carlson - eller bare Sannie - brød i 1994 igennem med kæmpehittet ’Saturday Night’ under kunstnernavnet Whigfield. I 2012 udgav hun sit femte og sidste album som Whigfield. Hun har siden udgivet musik som Sannie.

Sang nummer 5: ’(Angels To My) Battlefield’

Solist: Sandra (20 år, Brønshøj)

Tekst og musik: Chief 1, Ronny Vidar Svendsen, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambasic & Sandra Hilal

Sandra Hilal - eller blot Sandra - hjælper til daglig til på en produktionsskole. Hun blev opdaget af Chief 1 for et par år siden, og sangen til Melodi Grand Prix er første resultat deraf.

Sang nummer 6: ‘Unfound’

Solist: Lasse Meling (19 år, Frederikshavn)

Tekst og musik: Lasse Olsen Meling, Kim Nowak-Zorde & TheArrangement

Lasse Olsen Meling blev opdaget på YouTube, da han var 13 år. Han har indspillet i New York med anerkendte sangskrivere og fik sit hidtidige gennembrud i 2013 med singlen ’All About You’.

Sang nummer 7: ’Standing Up For Love’

Solist: CARLSEN (Vanja Carlsen 43 år, Laila Katrina Carlsen 39 år, Barbara Chaparro 32 år, alle Torshavn, Færøerne)

Tekst og musik: Dave Rude, Thomas Thörnholm & Michael Clauss

De tre søstre i Carlsen er børn af en pianist og en sanger. De har sunget i gospelkor, turneret i USA og udgivet en ep sammen. Til daglig er Vanja sygeplejerske, mens Laila og Barbara er frisører og makeupartister.

Sang nummer 8: ’Signals’

Solist: KARUI (19 år, opvokset i Herning, bor i Ringsted)

Tekst og musik: Annelie Karui Saemala, Jeanette Bonde Mikkelsen, Daniel Fält & Jonas Halager

Annelie Karui Saemala - eller bare KARUI - er frivillig underviser på en efterskole. Hun har sunget i både gospelbands og klassiske kor, medvirket i en række forestillinger med Den Jyske Opera samt været forsanger i flere coverbands.

Sang nummer 9: ’Holder fast i ingenting’

Solist: Rikke Ganer-Tolsøe (31 år, opvokset i Glostrup og på Amager, bor i Hvidovre)

Tekst og musik: Rune Braager, Clara Sofie Fabricius & Andrea Emilie Fredslund Nørgaard

Rikke Ganer-Tolsøe har stiftet blogger-universet kvinderudenfilter.dk og har desuden en Facebook-side, hvor hun deler egne sange og covernumre. Hun begyndte at synge offentligt for tre år siden. Hun blev fundet som solist gennem Instagram.

Sang nummer 10: ’Music For The Road’

Solist: Albin Fredy (36 år, opvokset i Falköping, Sverige, bor i København)

Tekst og musik: Rune Braager, John Garrison & O. Antonio

Albin Håkan Fredy Ljungqvist - eller blot Albin Fredy - har været en del af Wallmans dinnershow i Cirkusbygningen de seneste 11 år. Han udgav sidste år ep’en ’Falling For The Last Time.’ Albin Fredy deltager for anden gang (2013: ’Beautiful To Me’).