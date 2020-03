Menneskets bedste ven skal stadig klippes

FREDERIKSHAVN:For 16 år siden åbnede Anne-Jette Nepper hundesalonen Himmelhunden med det formål at hjælpe hundeejere med at få deres hunde trimmet og vasket, og det har hun levet af lige siden. I øjeblikket har coronavirussen dog givet hende dybe panderynker.

- Marts er normalt min bedste måned, for her vil mange hundeejere gerne have deres hund forårsklippet. Et almindeligt år har jeg fem til seks hunde i salonen hver dag, men i øjeblikket kommer der kun et par stykker - det kan godt give nogle søvnløse nætter, siger hun.

Derfor har Anne-Jette Nepper tænkt dybt, og har fundet en løsning på problemet med den tætte menneskekontakt, som kan betyde coronasmitte.

- Jeg tilbyder at hente hundene i folks biler eller på fortovet, så kunderne ikke behøver komme ind i salonen, for det er stadig forår, og mange vil stadig gerne have deres hund forårsklippet, siger hun.

Økonomien er dog presset på grund af den faldende omsætning.

- Det er fint med hjælpepakker fra regeringen, men der er jo ingen lønkompensation til selvstændige, og jeg har lige betalt moms, så der er ikke mange penge på kontoen i øjeblikket, siger hun.

Foreløbig kan hun dog lovligt holde Himmelhunden åben, og håber at det bliver ved med at være sådan - og at rigtig mange forårskrøllede hunde kigger forbi.