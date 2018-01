Mere end 300 hopper i havet fredag

SKAGEN: Forberedelserne hos Vinterbaderklubben Isbryderne er i fuld gang til Skagen Vinterbader Festival 2018, der igen har sat alle sejl til, når hele 314 vinterbadere fra 48 forskellige vinterbaderklubber bydes velkomne.

Skagen Vinterbader Festival startede som Danmarks første og eneste vinterbaderfestival i 2012 netop på initiativ af vinterbaderklubben Isbryderne i Skagen. Medlemmerne af Isbryderne er selv værter og arrangører af Skagen Vinterbader Festival sammen med Turisthus Nord, og det er et stort set-up når glade vinterbadere fra hele Skandinavien valfarter til Skagen næste weekend.

For mange vinterbadere er det en fast tradition at deltage i Skagen Vinterbader Festival, så der er mange glædelige gensyn, når alle mødes til det kolde gys på toppen af Danmark.

Mette Hust, formand for Vinterbaderklubben Isbryderne og for Skagen Vinterbaderfestival udtaler:

- Vinterbadere er et socialt folkefærd, der elsker at mødes og være fælles om de fantastiske naturoplevelser vi får. For os er det derfor vigtigt, at alle deltagere i Skagen Vinterbader Festival kan lære hinanden at kende og som arrangører vil vi også gerne være gode værter for deltagerne, når de kommer til Skagen for at opleve vores unikke natur og by. Nu glæder vi os til at byde alle vinterbaderne velkomne til nogle forrygende dage her i Skagen.

Det rekordstore antal deltagere glæder også Turistdirektør René Zeeberg fra Turisthus Nord:

- Det betyder rigtigt meget for erhvervet i Skagen, at vi har et event som vinterbaderfestivalen i januar måned. Vi arbejder målrettet på at udvikle helårsturismen, og her er vinterbaderfestivalen det gode eksempel på, at man kan skabe unikke oplevelser takket være engagerede ildsjæle.

Skagens egen vinterbaderklub "Isbryderne" holder til på Sønderstrand i Skagen, og det meste af året klæder de badende om på stranden og oplever det særlige ved naturen og det omskiftelige vejr.

I vinterhalvåret kryber man dog ind i badehuset i mindre hold, og hér tændes hvor gasovnen på de koldeste dage.

Under Vinterbaderfestivalen flyttes morgenbadningen ud til Grenen Camping, hvor klubben har lånt et lokale til omklædning. Der er dog ikke sauna eller andre faciliteter.

Det koldeste gys på toppen af Danmark foregår direkte fra stranden, og bagefter samles medlemmerne inden døre til en varm servering og en lille sang.

Ud over det obligatoriske morgenbad, er der planlagt forskellige arrangementer i løbet af festivalen.