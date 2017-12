Mere praktisk med frisørsalon i eget hjem

FREDERIKSHAVN: Camilla Ansbjerg Hansen har åbnet en frisørsalon i privaten på Gøgeurtvej 9 i Strandby.

Hun er 33 år, og friheden og muligheden for selv at bestemme over sin hverdag er grunden til, at hun har valgt at blive selvstændig.

- Og når man samtidig har to små børn, er det mere praktisk at have salon derhjemme, siger Camilla Ansbjerg Hansen, der har arbejdet syv år som udlært frisør.

Salonen hedder Milla’s Klipperi, og der holdes åbent alle dage undtagen søndag og mandag.

Lørdag er efter aftale.