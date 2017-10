Mestrene var for stor en mundfuld for VEB

BADMINTON: Det blev som ventet til et nederlag for Vendsyssel Elite Badminton (VEB), da vendelboerne i aftes var på besøg hos de forsvarende mestre fra Skovshoved i Badmintonligaen.

De sjællandske favoritter vandt med de overbevisende cifre 5-1.

Beiwen Zhang leverede godt nok traditionen tro en sejr i damesingle, da hun besejrede Mette Poulsen i tre sæt, men derfra var det småt med succesoplevelserne for VEB.

Både i herresingle og damedouble fik gæsterne godt nok presset de sjællandske storfavoritter ud i tre sæt.

Victor Svendsen vandt overraskende første sæt over Emil Holst, men tabte så de to næste, og det samme gjorde sig gældende i damedouble, hvor Clara Nistad og Emma Wengberg måtte konstatere, at Kamilla Rytter Juhl og Sara Thygesen i sidste ende trak det længste strå.