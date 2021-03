Mette F.: Restauranter på Læsø kan måske åbne tidligere

NORDJYLLAND:Læsø har kun haft få corona-smittede, men er lige som alle andre hårdt ramt økonomisk af restriktionerne i forbindelse med pandemien.

På grund af Læsøs lave smittetal kan det måske blive muligt at åbne blandt andet restauranter på øen tidligere, så de kan få gavn af den kommende turistsæson.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) i en direkte debatudsendelse på Radio Nordjyske og nordjyske.dk onsdag eftermiddag.

Du kan gense hele udsendelsen her:

En lytter, Flemming fra Læsø spurgte statsministeren:

- Kan man lave lokale lettelser i lighed med på Bornholm? Det vil betyde meget for et lille samfund som os, og også andre ø-samfund.

Hertil svarede Mette Frederiksen:

- I har klaret det formidabelt godt på Læsø. Vi er i gang med et Bornholm-eksperiment, men det kan bestemt godt være, at der er muligheder for lokale lempelser andre steder.

Statsministeren mener, at det er for tidligt med lokale lempelser i påsken.

- Men som tingende står nu, og hvis alt går vel, så tror jeg, at I kan se ind i en god turistsæson på Læsø, hvor restauranter og så videre er åbne. Vi skal finde ud af, hvordan vi gør det på en måde, så det er sikkert.

Mette Frederiksen fremhævede, at rigtigt mange borgere vil være vaccineret til sommer.

- Der vil givet kunne laves noget noget med, at man skal være covid-19-testet, inden man går om bord på færgen, så man ikke får bragt smitte med til øen, lød det fra statsministeren.

Generelt er smittetallene lavere i Nordjylland end i flere andre landsdele, og det kan få betydning for tempoet af genåbningen:

- Det går bedre i Nordjylland end i andre regioner, og det kan godt være, at Nordjylland kan genåbne hurtigere end andre, lød det fra Mette Frederiksen i debatudsendelsen.