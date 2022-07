Michelle og Mira vil skabe et helt særligt spisested: - Folk skal mærke, at vi er lidt krøllede

STRANDBY:Hvis man udelukkende hæftede sig ved deres alder, så kunne man måske godt tro, at man kunne løbe om hjørner med 22-årige Mira Boel og 25-årige Michelle Christophersen. Men man skal ikke tage fejl.

For her er der tale om to unge powerkvinder, der ved, hvad de vil. Og derfor nyder de, at de nu selv kan diktere alt, hvad der skal ske omkring spisestedet, Mimi's Bistro, som de netop har åbnet på Strandby Havn.

- Vi er helt vilde med selv at få lov til at bestemme alt. Det er fedt at have hele ansvaret, siger Mira Boel.

Michelle Christophersen er opvokset i Elling og har en fortid i køkkenet på Brøndums Hotel i Skagen, mens frederikshavneren Mira Boel har arbejdet som tjener i Hummerens Hus på Læsø.

Egentlig er det kun et halvt år siden, at de lærte hinanden at kende - gennem fælles veninder. Men da de begge har en stor interesse for mad, havde de hurtigt en masse at tale om.

- Jamen, vi er jo nærmest skræmmende ens, siger Michelle Christophersen med et stort grin.

Terrassen på første sal er vidunderlig på en sommerdag. Den fremragende udsigt over Strandby Havn har allerede lokket mange gæster til at besøge Michelle Christophersens og Mira Boels spisested, Mimi's Bistro. Foto: Bente Poder

Fire uger på Rosas

Kort efter at de to kvinder mødte hinanden, kom de faktisk også til at arbejde sammen. På havnen i Strandby var Michelle Christophersen i påsken i år med til at åbne Rosas Bistro - og fik i den forbindelse også overtalt Mira Boel til at arbejde på stedet.

Men trods masser af spisende gæster varede forløbet på Rosas blot fire uger. Og så sluttede det brat.

- Jeg vil ikke sige så meget om det. Men vi havde en dårlig oplevelse med vores tidligere samarbejdspartner, siger Michelle Christophersen, der suppleres af Mira Boel:

- Vi blev jo egentlig kun i det i en periode, fordi vi brændte så meget for det. Vi lagde al vores sjæl og alle vores kræfter i at få det til at lykkes. Og vi kunne også se, at vi ved at give den gas fik sat en masse i gang. Og det gav os også blod på tanden.

Og derudover ønsker de ikke at kommentere yderligere på fortiden.

De fik en mulighed

Men et faktum er det, at Rosas lukkede kort efter at Mira Boel og Michelle Christophersen var stoppet på stedet - og det førte til, at udlejeren af bygningen kontaktede kvinderne for at høre, om de havde lyst til at prøve at stå på egne ben. Det havde de i den grad.

- Jeg har altid haft det her koncept for Mimi's Bistro inde i mit hoved. Så jeg vidste med det samme, hvad jeg ville, hvis vi skulle drive stedet, forklarer Michelle Christophersen.

- Vores tidligere samarbejdspartner var mere fokuseret på hurtig mad, hvor der kom mange kunder ind og ud af huset. Men på Mimi's Bistro vil vi gerne give en mere personlig oplevelse - med god betjening og mad, der er lavet fra bunden, tilføjer hun.

- Vi vil overraske

På menukortet på Mimi's Bistro er der udover en "ugens ret" klassikere som moules frites, burgere, tarteletter og stjerneskud.

- Vores menukort ser jo meget almindeligt ud, men der kommer også til at være nogle nyfortolkninger af forskellige retter. Jeg har taget noget af det med mig, som jeg har lært på Brøndums Hotel. Vi vil gerne overraske folk, og det kan vi faktisk allerede mærke, at det lykkes for os. Folk giver udtryk for, at de er positivt overraskede, siger Michelle Christophersen.

Michelle Christophersen (til venstre) står for det kulinariske, mens Mira Boel sørger for betjeningen af gæsterne. Foto: Bente Poder

Maden er naturligt nok en stor del af oplevelsen - men de to unge kvinder vil også gerne skabe en helt særlig stemning på deres nye spisested.

- Folk skal kunne se os, når de træder indenfor. Og de skal kunne mærke, at vi er lidt krøllede i vores tankegang, siger Mira Boel med et stort smil.

De krøllede hjerner har i den grad fået lov at lege med indretningen på Mimi's Bistro. Når man træder indenfor bliver man eksempelvis mødt af et loft, der er tæt besat med farvede rislamper - og rundt langs væggene giver puder og paller en lounge-agtig stemning.

På førstesalen er det hele mere stilrent - men fornemmelsen brydes af en endevæg beklædt med brændte brædder.

- Vi brugte 16 timer med en ukrudtsbrænder for at lave dem. Og så blev de smurt ind i olie bagefter, fortæller Mira Boel med en grimasse, der klart afslører, at det var noget af en anstrengelse.

- Men vi vil gerne sætte noget personlighed i de ting, som vi gør. Vi vil vise, at vi lægger kræfter i tingene. Både når det gælder omgivelserne - og når det gælder maden.

Michelle Christophersen (til venstre) og Mira Boel måtte bruge mange timer på at lave de brændte brædder i baggrunden. Men det gør dem ikke så meget, for de vil gerne investere i at vise, at de tænker anderledes - både når det gælder mad og indretning. Foto: Bente Poder

Drømmer om et "mini-Skagen"

Første åbningsdag på Mimi's Bistro var tirsdag 28. juni - og helt fra start har der været hyppige besøg ved bordene.

- Vi er blevet taget rigtigt godt imod. I løbet af de første tre dage har der været omkring 250 gæster inde, så vi har haft rigtigt travlt. Og folk har været begejstrede for de nye retter, som vi har puttet på menukortet, siger Mira Boel.

Det unge makkerpar har allerede erfaret, at Strandby Havn er en fin lokation for et spisested - og deres plan er således også at holde åbent hele året. Men der er heller ingen tvivl om, at sommerens havneliv kan noget helt særligt.

Mimi's Bistro

5









- Der kommer rigtigt mange, der lægger til her. Så jeg ville gerne, hvis vi kunne lave en form for "mini-Skagen" - hvor vi serverer skaldyrsfad og rosé. Men det skal stadigvæk være på en lidt anderledes og noget mere hyggelig måde, siger Michelle Christophersen.

De to kvinder venter dog lige nu stadigvæk på en alkoholbevilling - men forventer, at de har den i løbet af meget kort tid. Den manglende bevilling ændrer dog ikke på, at de er lykkelige for den start, de har fået på livet som selvstændige.

- Vi er blevet bekræftet i, at det vi tror på, det faktisk virker. Og vi er slet ikke bange for økonomien i det, for vi føler faktisk, at vi ved, hvad vi går ind til her, siger Mira Boel.

- Og så er der jo nok heller ingen tvivl om, at fordi vi føler, at vi blev forsøgt trynet, så har vi også enormt meget behov for at vise, at vi både kan og vil det her. Så det er en fantastisk frigørelse for os, at vi nu er kommet dertil, hvor vi kan sige: Vi gjorde det.

Du kan på www.mimisbistro.dk læse meget mere om spisestedet.