Middelalderdage: Lena sætter ikke kvinders lys under en skæppe

VOERGAARD:- Middelalderens kvinder på slottet var rent faktisk meget værdsatte for deres håndværksmæssige kunnen. At støbe lys af bivoks var en betroet opgave. Det kilo bivoks, som jeg i dag giver 150 kroner for, kostede den gang det samme som en kalv.

Det fortæller Lena Agerbak Madsen, som skal tituleres frue. Sådan blev kvinderne, hvis mænd arbejdede på slottet, kaldt i Middelalderen.

Middelalderdage på Voergaard Slot er tilbage i uge 29, som de plejer. Foto: Kim Dahl Hansen

Hun har læst tyske beskrivelser af lysstøberiet for at finde den mest korrekte måde at støbe på, og har i det hele taget sat sig rigtig grundigt ind i hendes arbejde med at støbe lys og deler gerne ud af sin store viden.

To år med aflysninger

Springer hun dog et øjeblik ud af rollen, som lysestøber og frem til 2022 er hun også med i bestyrelsen for Foreningen Voergaard Levende Historie, som i disse dage holder Middelalderdage på Voergaard Slot.

Middelalderdage på Voergaard Slot er tilbage i uge 29, som de plejer Voeregaard 18 juli 2022 Foto: Kim Dahl Hansen

Arrangementet, der plejer tiltrække omkring 19.000 gæster er tilbage efter to år med aflysninger.

Voergaard Middelalderdage

Siden man holdt Middelalderdage i 2019 er reglerne om brandsikkerheden skærpet og flyttet over til kommunerne. Der skal blandt andet skal være længere mellem teltene, og moderne slukningsudstyr er stillet op midt i middelaldermiljøet, bål må ikke være på jorden ligesom madlavning på en stor grill ikke måtte foregå på slotsøen.

Der er kommet strengere regler for brandsikkerheden. Bål skal hæves fra jorden. Foto: Kim Dahl Hansen

Så forberedelserne har været mere besværlige end de plejer at være for de frivillige, men nu er de trukket i de historiske klæder og er i fuld gang med at dele deres begejstring for den historiske formidling.

Alle har en rolle

400 mennesker arbejder på plænerne rundt om Voergaard Slot på frivillig basis, og de har hver især en viden om alle mulige slags håndværk og andre sysler og gøremål, som hører Middelalderen til.

Middelalderdage på Voergaard Slot viser et hav af spændende aktiviteter. Foto: Kim Dahl Hansen

Andre frivillige er i moderne selvlysende veste og sørger for at parkeringen triller stille og roligt af sted.

Året er 1533. For året efter i 1534 blev Voergaard brændt ned til grunden, og det kan du opleve igen. I den sidste uge af efterårsferie brænder de slottet ned.

Lyd- og lysfolk sætter ild til slottet

Mere om det senere, men vi kan da løfte sløret så meget, at det bliver i samarbejde med lys- og lydeleverne på Eventteknikeruddannelser på EUC Nord. Og det lover godt, for eventteknikerelever har blandt andet lavet et show ved Cloostårnet i Frederikshavn og sat flot lys på mange af Frederikshavns kendte bygninger.

Fruernes vogn er en af nyhederne på Voergaard. De to fruer er medlem af bestyrelsen, der står bag. Til venstre er det Kirsten Flyvholm og til højre Lena Agerbak Madsen, Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi brænder slottet ned for at markere, at Middelalderdage på Voergaard i 2021 havde 20 års jubilæum. Men sidste år måtte vi aflyse, og så vælger vi at fejre jubilæet i år i uge 42, siger en af de andre fruer Kirsten Flyvholm.