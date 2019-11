Midlertidig grænsekontrol til Sverige: Husk billed-id ved færgen i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Fra tirsdag 12. november bliver der indført midlertidig grænsekontrol mellem Sverige og Danmark.

Det betyder, at der også vil komme periodiske kontroller på færgetrafikken i Frederikshavn.

Nordjyllands Politi vil, ud over rene stikprøvekontroller, i den kommende tid foretage et antal periodiske kontroller af ankomster fra Göteborg til Frederikshavn – kontroller, som Nordjyllands Politi baserer på en styrket efterretningsindsats.

- Vi går efter en intelligent form for kontrol, hvor fokus for vores indsats er at gå efter den organiserede kriminalitet og ikke efter den almindelige rejsende, siger politiinspektør Ole Kristensen i en pressemeddelelse.

- Vi er i dialog med Stena Line for at sikre, at vores kontroller kommer til at forløbe med så lidt ulempe for passagererne som muligt, siger Ole Kristensen.

Da der er tale om stikprøvekontroller, vil politiet ikke fortælle, hvornår og hvor ofte disse kontroller bliver gennemført.

Derfor bør rejsende altid medbringe rejselegitimation - fx. pas eller kørekort - ved rejse mellem Danmark og Sverige.

Udover kontrollerne i Frederikshavn, vil den midlertidige grænsekontrol være målrettet vej- og togtrafikken over Øresundsforbindelsen, og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Grenaa og Rønne.

Politiets fokus er særligt på grænseoverskridende kriminalitet, der vedrører sprængstoffer, våben og narkotika.

Grænsecenter Øresund

Som en del af indsatsen etableres også et Grænsecenter Øresund, der får egne efterretnings-, analyse- og efterforskningsmæssige kapaciteter og sikrer et tæt samarbejde med svensk politi og andre myndigheder i regionen.

Viden om kriminelles bevægelser, herunder brug af bl.a. køretøjer, rejseruter og rejsefæller, vil være en vigtig brik i overvågningen af kriminelle miljøer, uanset hvilke hensigter de kriminelle har.

Politiet har allerede iværksat en række tiltag for at bekæmpe kriminaliteten i de grænsenære området. Der er etableret en efterretningsgruppe, og antallet af kontrolaktioner rettet mod vej- og togtrafik i grænseområderne mod Sverige er øget, ligesom der foretages sektorpatruljering i de grænsenære områder. Disse indsatser vil blive videreført og styrkes yderligere ved oprettelsen af Grænsecenter Øresund.

Regeringen besluttede 10. oktober 2019, at der skulle indføres midlertidig grænsekontrol mod Sverige.