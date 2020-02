Miljøstyrelsen gør status: Nordjysk ulv har ikke angrebet et eneste husdyr

NORDJYLLAND:Mens ulve har dræbt adskillige får og andre husdyr i Vestjylland og Midtjylland, er situationen en ganske anden i Nordjylland, hvor den enlige nordjyske hanulv "GW781m" fortsat efterlader sig spor.

Tilsyneladende klarer den sig med at spise det vildt, den finder i de store naturområder i det såkaldte Råbjerg-revir fra Skagen og ned.

I hvert fald har man ikke fundet bevis for, at den nordjyske ulv skulle have angrebet husdyr i Nordjylland i 2019, ifølge Miljøstyrelsens seneste status .

Heraf fremgår, at der i 2019 "...alene (blev) konstateret ulveangreb i Vest- og Midtjylland. I 16 tilfælde angreb ulve husdyr i Vestjylland, mens ulve i ni tilfælde angreb husdyr i Midtjylland. I alle 25 tilfælde fandt ulveangrebene sted i hegn, som ikke opfyldte Miljøstyrelsens definition for ulvesikrede hegn."

Af statusopgørelsen fremgår også: "I 2019 besigtigede Naturstyrelsens ulvekonsulenter i 77 tilfælde husdyr, som var formodet angrebet af ulv. Ved besigtigelserne obducerer ulvekonsulenterne de dødfundne dyr og tager i mange tilfælde prøver til DNA-analyse. Der blev ved disse 77 besigtigelser fundet dokumentation for, at ulve 25 gange havde angrebet husdyr, mens der i de resterende 52 tilfælde var tale om dyr, som var selvdøde, dødfødte, angrebet af andre rovdyr eller dyr, som havde ligget så længe, at det var umuligt at fastslå dødsårsagen."

Nu 10 ulve i Danmark Ved indgangen til 2019 vurderede Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus - som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen - at der befandt sig i omegnen af fem ulve i Danmark. Det tal var ved indgangen af 2020 steget til omkring 10 ulve, hvoraf fem er hvalpe, som blev født i foråret 2019. Den ene af de fem voksne ulve i Danmark er hanulven GW781m, som har opholdt sig i Råbjerg-reviret i Nordjylland, siden den indvandrede fra Tyskland i efteråret 2017. Kilde: Miljøstyrelsen VIS MERE

På ulveatlas.dk , der drives af den statslige overvågning af ulve i Danmark, fremgår, at den nordjyske ulv flere gange har efterladt sig bekræftede spor i landsdelen i 2019 - i form af ulvelort.

Den nordjyske ulv har dog muligvis bevæget sig lidt uden for sit normale jagtområde/revir, idet den i januar 2020 - måske - blev fotograferet af et vildtkamera ved Skallerup. I hvert fald kunne man se et ulvelignende dyr på fotoet.

Læs også: