Millioner fra statskassen redder skoleskibets togt

FREDERIKSHAVN:Blot tre år efter en omfattende renovering, som store danske fonde støttede med over 20 millioner kroner, har Skoleskibet Danmark igen brug for at komme under kærlig pleje.

Denne gang er det statskassen, der spytter 13 millioner kroner i kassen. Finansudvalget har netop godkendt en ansøgning fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), som sikrer, at det 90 år gamle skoleskib ikke bliver tvunget til at aflyse det planlagte togt #117, som efter planen starter i november i år og blandt andet går til Madeira, Gran Canaria og Kap Verde.

Havde Finansudvalget vendt tommelfingeren ned, måtte skoleskibet forblive ved kajen på Flådestation Frederikshavn, hvor den gamle skude har hjemhavn og drives af det maritime uddannelsescenter Martec på en årlig statsbevilling på 14,5 millioner kroner.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) har fået godkendt en ansøgning på 13 millioner kroner, som skal sikre, at Skoleskibet Danmark fortsat kan sejle sikkert ud på verdenshavene. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

"Skibet kræver vedligehold, både af sikkerhedsmæssige årsager samt af hensyn til skibets godkendelse. De kommende års projekter omfatter arbejde ved hoveddæk og rig, renovering af sejlkøje med sandblæsning, stålarbejde og coating. Derudover omfatter projekterne bl.a. renovering af skibets områder til beboelse samt fællesrum", skriver Christina Egelund i sin ansøgning til Finansudvalget.

Skoleskibet Danmark, som er en tremastet fuldrigger bygget i stål, blev søsat fra Nakskov Skibsværft i 1933 som erstatning for Skoleskibet København, der forliste i det sydlige Atlanterhav i 1928 med 60 mand om bord. Blandt dem otte unge nordjyder.

Skoleskibet Danmark har en besætning på 16 samt 80 elever med på hvert togt. Her får eleverne en grunduddannelse til ubefaren skibsassistent. Skibet er desuden et populært indslag ved talrige repræsentative formål for den danske stat og dansk erhvervsliv rundt om i verden - blandt andet ved flere OL.

5. maj tog skoleskibet hul på togt #116 og satte kurs mod Brest i Frankrig. Netop nu befinder skibet sig midt i Nordsøen sydvest for Esbjerg. Togtet fører også skoleskibet til Færøerne og Sverige, før det efter planen afslutter togtet sidst i juli. Undervejs markeres skoleskibets 90 års fødselsdag i Nakskov, hvor det blev bygget. Det sker fra 21.-24. juni.