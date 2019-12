Millioner til skoleskibene: Ekstra togter og renovering af Danmark

I forlængelse af den politiske aftale om finansloven vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i enighed med regeringens støttepartier afsætte 20 millioner kroner som særtilskud til Skoleskibet Danmark og Georg Stage. Det vil betyde, at de to skoleskibe får mulighed for at tage på et ekstra togt i 2020, samt at Skoleskibet Danmark får dækket ekstra udgifter til renoveringen af skibet.

- Skoleskibene er en fremragende mulighed for vores unge. De får en stor oplevelse, og med uddannelsen som ubefaren skibsassistent får de foden indenfor i Det Blå Danmark. Samtidig skal de maritime erhverv have adgang til den arbejdskraft, de har brug for, så derfor er de ekstra penge til togter en hjælpende hånd til både de unge og erhvervslivet. Det er jeg rigtig glad for, at partiernes ordførere bakker op om, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har tilkendegivet, at de bakker op om forslaget om ekstra midler til Skoleskibet Danmark og Georg Stage. Midlerne overføres på et aktstykke, der skal forelægges Finansudvalget.

For Skoleskibet Danmark betyder det, at skibet efter et planlagt togt til Tokyo i forbindelse med OL kan sejle hjem via Nord- og Mellemamerika.

Midlerne fordeles, så Skoleskibet Danmark får 10 millioner kroner til et ekstra togt, GEORG STAGE får 8 millioner kroner til et ekstra togt, og derudover gives et ekstraordinært tilskud på 2 millioner kroner til finansiering af merudgifter i forbindelse med renovering af Skoleskibet Danmark