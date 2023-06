Millionerne regner ned over Grenen: Store forandringer i vente

SKAGEN:Når folk i tusindevis og atter tusindevis sætter kursen mod Grenen i Skagen, hvor Skagerrak og Kattegat mødes, så sker det som regel fra området med Drachmanns grav og den store bunker.

Og her kommer forandringens vinde til at blæse: Frederikshavns Kommunes projekt "Ankomsten på Grenen" har netop opnået støtte på fire millioner kroner fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania.

Projektet har som ambition at skabe et nyt sted, der forener Grenens særlige natur, arkitektur, kulturarv og kunst i nye fortællinger.

Grenen-bunkeren. Foto: Frederikshavn Kommune

Idéen med projektet "Ankomsten på Grenen" er at gøre det til en større helhedsoplevelse at besøge Grenen for både lokale og gæster. Ønsket er, at Grenen-bunkeren bliver et udgangspunkt for nye mødesteder, der kan gøre selve opholdet og gåturen til og fra Grenen til en unik oplevelse, oplyser Frederikshavns Kommune i en pressemeddelelse.

Med de fire mio. kr. fra kampagnen "Stedet Tæller X" er halvdelen af finansieringen på plads.

Det er politisk besluttet, at der ikke afsættes kommunale midler til projektets gennemførelse, og at der alene kan afsættes timer fra medarbejdere. Det betyder, at der nu skal findes finansiering fra andre fonde mv. til projektets gennemførelse, lyder det fra Frederikshavns Kommune.

- Skagen har X Factor og er et af Danmarks stærkeste turismebrands. Dét skal vi udnytte ved bl.a. at gøre Grenen mere tilgængelig - for lokale og for de ca. 1,5 mio. gæster, der årligt besøger stedet. Med "Ankomsten til Grenen" ønsker vi at styrke de fysiske forbindelser, så turisterne oplever sammenhæng mellem attraktioner og oplevelser, mellem ankomsten og selve byen, mellem landskab og bymiljø, siger Birgit S. Hansen.

Fire millioner Projektet "Ankomsten på Grenen" har adresse på Fyrvej, 9990 Skagen. Projektet modtager i alt 4.000.000 kr. Støtten skal bruges til at gennemføre et fysisk projekt på stedet. Projektejerne skal stille med en egenfinansiering på 50 % af projektøkonomien. ’Stedet Tæller X’ er en fælles indsats fra Ny Carlsbergfondet og Realdania, hvor kunst og arkitektur bruges som løftestang til udvikling af særlige steder i 31 danske landkommuner. Målet er at bidrage til udvikling og øget livskvalitet ved at styrke de særlige kendetegn i landdistrikterne gennem lokalt forankrede fysiske projekter, nye talentfulde tegnestuer og et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur. VIS MERE

Foto: Frederikshavn Kommune

"Ankomsten på Grenen" er ét ud af i alt ni projekter i de danske landkommuner, der får støtte til at gøre ideer til virkelighed med hjælp fra kunst og arkitektur. Efter sommerferien skyder Ny Carlsbergfondet og Realdania gang i en idékonkurrence, hvor prækvalificerede kunstnere i samarbejde med arkitekter kan byde ind med en idé til udviklingen af "Ankomsten på Grenen" i samarbejde med arkitekter.