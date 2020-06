Millionhammerslag på Krøyermaleri

SKAGEN:Tirsdag aften faldt der et hammerslag i millionklassen på et maleri af den mest kendte af de mange skattede Skagen-malere, nemlig P.S. Krøyer.

På en auktion hos Bruun Rasmussen i København blev Krøyer-værket "Drachmann og hustru. Hele figurer stående" fra 1905 solgt for 1,7 millioner kroner.

Det var væsentligt over vurderingen for værket, der er malet i olie på træ, på 300.000-500.000 kr. Og væsentligt over den pris på 610 kr., som direktør Ernst Enna betalte for det, da han erhvervede det på auktionen over P.S. Krøyers dødsbo i 1910.

Studie til sidste mesterværk

Maleriet, som forestiller Holger Drachmann side om side med hustruen Soffi ved sankthansbålet, måler 41x32 cm og blev lavet som et studie til det sidste store mesterværk, Krøyer nåede at male inden sin død i 1909, nemlig ”Sankt Hans Blus på Skagen Strand” fra 1906, som hænger på Skagens Museum.

Det forestiller en sankthans-aften i Skagen, hvor hele Krøyers familie og en række af hans venner er samlet på stranden om bålet. På det billede indgår Drachmann og hustruen som to blandt mange i de positurer, som Drachmann-parret er malet i det udsnit, der blev solgt tirsdag aften.

Hvem der købte maleriet er uklart. Til gengæld står det klart, at køberen ikke er Skagens Kunstmuseer, som ellers gerne går på indkøb for at supplere museets i forvejen fornemme samling af Skagen-malere i almindelighed og P.S. Krøyer i særdeleshed.

Direktør: Vi slikker sår

Skagens Kunstmuseer består foruden Skagens Museum også af Anchers Hus og Drachmanns Hus

- Det er desværre ikke os, der har været ude at handle. Vi har en lidt stram økonomi for tiden, lyder det med galgenhumor i stemmen fra museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen efter næsten tre måneders nedlukning på grund af coronakrisen.

Skagens Kunstmuseers direktør, Lisette Vind Ebbesen, har i øjeblikket ikke økonomi til at gå ud og købe nye malerier af kendte Skagen-malere. Arkivfoto

- Når vi er ude at handle - og det er vi flere gange om året - så er vi altid afhængige af støtte udefra fra fonde eller puljer, men det kræver som regel også, at vi har lidt penge at smide i selv, og det har vi bare ikke lige nu. Vi sidder nærmere og slikker sår, siger Lisette Vind Ebbesen.

På tirsdagens auktion var endnu to Krøyer-malerier under hammeren. "Portræt af Holger Drachmann" fra 1902 blev solgt for 280.000 kr., mens et maleri med titlen "Soppende Dreng. Skagen Strand. Maaneskin” fra 1904 med en vurderingspris på 600.000-800.000 kr. ikke blev solgt.

Desuden var flere værker af andre malere fra kunstnerkolonien i Skagen på auktion. Du kan se, hvordan det gik med priserne her.

Genåbning med et brag

Så sent som mandag åbnede Skagens Kunstmuseer dørene for første gang siden 11. marts. Og man må sige, at det sker med et brag.

Lørdag præsenterer Skagens Kunstmuseer nemlig den største retrospektive udstilling nogensinde om en anden af Skagen-malerne, nemlig Anna Ancher. På udstillingen bliver der blandt meget andet vist ikke tidligere kendte skitser, som er fundet i hendes hjem, Anchers Hus, som også genåbner lørdag.

Udstillingen om Anna Ancher er lavet i samarbejde med Statens Museum for Kunst, hvor den havde premiere i foråret, men måtte lukke efter kun en måned.

Udstillingen løber frem til 18. oktober, og i Skagen krydser museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen fingre for, at den kan generere nogle af de mange entrekroner, som museet har mistet under nedlukningen.