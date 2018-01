Milliontilskud skal give robuste børn og unge

FREDERIKSHAVN: Der er penge på vej til børne- og ungeområdet i Frederikshavn Kommune. 11,7 millioner kroner er givet i tilskud fra Socialstyrelsen. Millionerne er målrettet udsatte børn og unges trivsel i skoler og dagtilbud

En hurtigere indsats gør en stor forskel over for de børn, der allerede før skolestart eller i indskolingen viser tegn på mistrivsel og får brug for særlig støtte og vejledning. Det viser erfaringer fra pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR.

- Vi har set en stigning i antallet af børn, der har behov for støtte. De er urolige og kan ikke koncentrere sig og ender derfor i konflikter og mistrivsel. Dem kan vi nu i samarbejde med forældrene lave en styrket indsats overfor.

- Samtidig har der været en tendens til at flere børn i folkeskolen har for meget fravær. Nogle kommer slet ikke i skole. De børn og unge mister helt tilknytningen til skolens sociale liv, og deres faglige udvikling påvirkes negativt. Det betyder, at de allerede i barneårene taber muligheder på gulvet, og det er vores fornemste opgave at disse børn og unge får tag i skolen igen og vender udviklingen, siger Susanne Friis Andersen, teamleder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Frederikshavn Kommune.

Tidligere indsats nødvendig

Frederikshavn Kommune vil styrke arbejdet med de sårbare og udsatte børn, og det sker på baggrund af et stort ønske, både politisk og fra fagligt personale:

- Med det tilskud vi har modtaget, får vi mulighed for at fortsætte og intensivere arbejdet med de vigtige år i barnelivet, og være til stede for børnene med flere medarbejdere, og det er noget af det, vi mener, gør den største forskel for at ændre på udviklingen, så flere børn for eksempel oplever glæde, succes og robusthed - også senere i livet, siger Anders Brandt Sørensen (S), formand, Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget, Christina Lykke Eriksen (SF), glæder sig over tilskuddet:

- Vi har længe været bevidste om og arbejdet med, at der skal sættes tidligere ind over for børn og unges mistrivsel. Projektet, som der nu er mulighed for at gennemføre, giver os større mulighed for at give dem støtte understøtte og kvalificere den tidlige indsats.

Udvikling skal vendes

De 11,7 millioner kroner bliver i Frederikshavn Kommune omsat til Robuste børn og unge på Toppen. Pengene er søgt fra en satspulje i Socialstyrelsen, der for at intensivere og investere i den forebyggende indsats, har afsat 123 millioner kroner til indsatsen på landsplan.

Robuste børn og unge på Toppen varer foreløbig tre år og supplerer det arbejde Frederikshavn Kommune allerede har sat i gang. Blandt andet er der skabt gode resultater med et fokus på de mindste børn med for eksempel ekstra indsats over for kommende forældre og førstegangsforældre, hvor de får vejledning i forhold til - og om - relationen til barnet og dets behov.