Kendt restaurant kører med millionunderskud år efter år

SKAGEN:I 2016 overtog de to brødre Sylvester og Sebastian Vinther Madsen den kendte Restaurant Pakhuset på Skagen Havn sammen med deres far Jens Vinter Pedersen.

Skagen-familien, der også tæller drengenes mor Susanne, har tidligere fortalt, hvordan det var salget af Jens Vinther Pedersens trawler, der var med til at gøre sønnernes drøm til virkelighed.

Som 13-14-årige var brødrene Sylvester og Sebastian startet som opvaskere i restaurationsbranchen i Skagen og havde arbejdet sig op. Nu ejer familien to restauranter og et hotel, som Susanne Madsen står i spidsen for.

Men det er stort set ikke lykkedes familien at tjene på at drive restaurant Pakhuset - tværtimod har de mistet millioner. De har således tabt 6,4 millioner kroner, siden de overtog restauranten i 2016.

I det seneste regnskab, der sluttede med udgangen af september 2022, har Pakhuset A/S et underskud på 2.538.607 kroner.

Familien holder lige nu ferie og ønsker ikke at udtale sig om forretningens underskud. Det har Sebastian Madsen svaret i en mail til Nordjyske.

I ledelsesberetningen til årets regnskab skriver ledelsen, at de finder årets resultat utilfredsstillende, men resultatet svarer til forventningerne grundet covid-19-situationen i samfundet og de deraf berørte begrænsninger og eftervirkninger.

- Moderselskabet har besluttet at reetablere kapitalen med et koncerntilskud og har forventninger til, at man kan genskabe rentabel drift de kommende år.

Nordjyske ville gerne have spurgt ledelsen om, hvordan man vil få overskud i selskabet, når det ifølge de tidligere års regnskaber ikke lykkes i de år inden covid-19 ramte branchen. Således kom Pakhuset A/S ud med et underskud på samme størrelse i 2016/2017 på 2,5 million kroner. Og i 2018/19 var resultatet en millioner i underskud.

En nærmere gennemgang af regnskabet viser, at Pakhuset har fået tilført 2,5 millioner kroner, hvorved man fortsat har en positiv egenkapital.

Moderselskabet hedder SSVM Holding Skagen ApS, og blev oprettet 28. september 2021. Det ejes af familien på følgende måde: Sylvester og Sebastian Madsen ejer 49,50 procent mens deres far Jens Vinther Pedersen ejer en procent.

JVP INVEST, SKAGEN A/S er også et selskab i familie-koncernen, og her er der penge i kassen, på trods af et underskud på 4.435.358 millioner kroner i det seneste regnskabsår. Egenkapitalen i JVP INVEST SKAGEN A/S er på næsten 130 millioner kroner.

JVP INVEST SKAGEN A/S står også bag gourmet-restauranten Håkon, der ligger på første sal af Pakhuset på havnen, og Hotel Marie, der ligger centralt i Skagen på Havneplads 6.