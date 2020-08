Mindre brand i strømskab drillede i Strandby

STRANDBY:Kort efter kl. 7 torsdag morgen betød en mindre brand i et strømskab på Klitvej i Strandby, at der blev lukket for elektriciteten til en række husstande i byen nord for Frederikshavn.

Ifølge Nordjyllands Beredskab blev branden dog hurtigt slukket, og Frederikshavn Forsyning er i fuld gang med et genetablere strømmen til de berørte boliger, så der igen kan tændes for kaffemaskiner, vaskemaskiner og hvad der de daglige rutiner ellers byder på.