Mini Skaw Cup falder tidligere i år

SKAGEN:Årets Mini Skaw Cup falder en anelse tidligere end vanligt.

Det bliver nemlig søndag 19. og lørdag 25. juni, at hundredvis af unge fodboldspillere kommer til at boltre sig på Skagen Stadion.

- Vi lægger cuppen lidt tidligere i år for at prøve noget nyt. Vi tænker, at når den ligger der, så fungerer den som en slags sæsonafslutning samtidig med, at det er en optakt til sommerferien, fortæller Lars Uldal, som er med til at arrangere cuppen.

Mini Skaw Cup er et fodboldstævne for de mindste piger og drenge med fokus på hygge, og der plejer at komme hold fra hele Nordjylland, samt hold fra både København og Fyn, som kan nyde spillet i det gode sommervejr.

Det bliver søndag 19. og lørdag 25. juni, at hundredvis af unge fodboldspillere kommer til at boltre sig på Skagen Stadion. Arkivfoto: Henrik Louis

I skrivende stund kendes det præcise antal af deltagende hold ikke, men cuppen har plads til cirka 72 hold i u8-u10 og 36 hold u11-u13.

Dertil kommer en hel del hold i u5, u6 og u7 rækkerne. Nogle rækker er der stadig godt med plads i, men der er flere rækker, der er ved at være fyldte.

- Der er dog plads til flere, så skynd jer, hvis I skal meldes til, lyder opfordringen.

Mini Skaw Cup er en cup, hvor det hele er organiseret i fritiden og på frivillig basis af folk i og omkring fodboldklubben.

- Det er dejligt med al den hjælp, vi får til at stille an, rydde op, sælge pølser og sodavand, organisere parkering, være dommer og bare hjælpe til med alt muligt. Derfor skal der lyde en stor tak til alle de frivillige. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre uden dem, siger Lars Uldal.

Og fortæller også, at man allerede har nogle frivillige i hus, men meget gerne vil have flere.

Masser af medaljer og pokaler

Til cuppen er alle deltagere sikret en præmie.

Sidste år blev der således i runde tal uddelt 600 pokaler og 400 medaljer i løbet af weekenden. Og det ser man frem til at kunne gøre igen i år.

En forholdsvis stor del af arrangørernes indkøb går nemlig til indløb af pokaler og medaljer.

- Vi bruger næsten alle holdgebyr-pengene på pokaler og dommere, så de penge, der kommer ud af arrangementet er udelukkende salg og sponsorater. I øvrigt går overskuddet fra cuppen til ungdomsarbejdet i klubben, oplyser Lars Uldal.

Som også fortæller, at der skal lyde en stor tak til alle sponsorerne, som alle bidrager til, at det kan lade sig gøre at afholde et arrangement for så mange børn.

- Grunden til, at sponsorerne er så vigtige er, at vi går op i at der skal være en vis kvalitet. Der er fokus på hyggen, og man skal have det sjovt omkring fodbolden - og samtidig god kvalitet, og at det er organiseret ordentligt. Samtidig er der en pokal eller medalje til alle deltagere. Det er især de yngste spillere ret glade for, lyder det.