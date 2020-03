Minister mødt af utilfredse fiskere: Føler sig mistænkeliggjort

NORDJYLLAND:Fødevareminister Mogens Jensen (S) blev mødt af utilfredse fiskere, da han mandag formiddag besøgte havnen i Strandby.

Fiskernes utilfredshed skyldes de nye krav om kameraovervågning af fiskeriet i Kattegat. Det skal ifølge ministeren sikre, at fiskerne overholder både kvote og bifangstkvote på torsk, der er nødvendig, når der fiskes efter jomfruhummer.

Mistænkeliggør fiskerne

Mogens Jensen er i Frederikshavn for at mødes med seks borgmestre i Nordjysk Fiskerikommune Netværk og var efterfølgende på besøg på Strandby Havn.

Temaet for begge møder er udfordringer og muligheder for dansk fiskeri. Men særligt emnet om kameraovervågning af fiskefartøjer i Kattegat optager fiskerne og politikerne.

- Fiskerne ser kravet om kameraovervåning som unødig mistænkeliggørelse af dem. Og det vækker vrede hos dem. Vi står skulder ved skulder med fiskerne i denne sag i Nordjysk Fiskerikommune Netværk. Men vi hilser ministerens besøg og muligheden for at vende situationen med ham velkommen, siger Birgit S. Hansen (S), formand for Nordjysk Fiskerikommune Netværk og borgmester i Frederikshavn Kommune.

Fiskerne mener, at nok er nok, efter at de er blevet mødt med et krav om kameraovervågning på deres både. Foto: Martin Damgård

Som det første land i Europa skal Danmark nu indføre kameraovervågning af fiskefartøjer. Kravet om kameraovervågning blev en realitet under forhandlingen af 2020-fiskekvoterne i EU. Formålet er ifølge fødevareminister Mogens Jensen (S) at beskytte blandt andet torskebestanden i de danske farvande.

Stormøde i Aalborg

For en måned siden protesterede fiskerne også ved et stormøde i Aalborg, hvor cirka 40 fiskere fra hele Danmark kom sejlede til mødet i Aalborg, og lagde til kaj ved Aalborg Havn ud for Utzon Center og Musikkens Hus.

Fiskerne mødtes efterfølgende i Aalborg Kongres & Kultur Center til et stormøde med fiskeriministeren Folketingets fødevareudvalg, der var inviteret med til mødet.