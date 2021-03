Borgere måtte vente halvanden time i kø: Testteams kom for sent

SKAGEN:Har du tid til coronatest i dag på rådhuset? Så bliver du mødt af besked, at regionen har glemt Skagen, så måske åbner de op senere i dag, hvis de får samlet et hold 😱😱 hvordan kan man glemme en by 😷🤔 når alt kører elektronisk.

Sådan lød det lørdag i et opslag fra en Facebook-bruger fra Skagen om muligheden for at få foretaget en PCR-test i Skagen lørdag.

Det er Region Nordjylland, der står for PCR-tests, mens Falck står for lyntests.

Op mod 100 mennesker var mødt frem, da teststedet skulle have åbnet klokken 9. Men de blev altså mødt af beskeden om, at poderne fra regionen formentlig først ville komme senere.

Og ifølge opslagene på Facebook tog flere af dem hjem, fordi det var ret koldt lørdag morgen og formiddag.

- Jeg har fået at vide, at der desværre var en misforståelse omkring Skagen i går, så poderne var først fremme klokken 10.15-1030. Vi åbner jo normalt klokken 9, fortæller kontorchef i regionens Sundhedsplanlægning, Jacob Bertramsen.

Han understreger, at alt - trods misforståelsen, som han ikke kan give nogen yderligere forklaring på, foregik i god ro og orden.

_ Alle, der havde bestilt tid, inden vi kom, blev tilbudt podning, fastslår kontorchefen,.

- Vi kan selvfølgelig kun beklage dette overfor borgerne, og vi gør alt, hvad vi kan få at undgå dette sker, lyder det fra Jacob Bertramsen.