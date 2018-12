Mistænkeligt: Brand på samme gård to gange på bare to døgn

DYBVAD: En voldsom brand, der hærgede en længe på en gård på Fuglsangvej i Dybvad sent søndag aften, har vakt mistanke hos Nordjyllands Politi.

- Det, der undrer os er, at der fredag aften var en brand på samme adresse i samme længe. Her havde brandvæsenet sikret sig, at branden ikke kunne udvikle sig yderligere, og alligevel kommer der så sent søndag melding om en brand på samme adresse, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Derfor skal der - måske allerede i løbet af i dag - foretages en brandteknisk undersøgelse af brandstedet, som er afspærret af Hjemmeværnet.

Gården huser op mod 800 grise

De af gårdens dyr, der var i umiddelbar fare ved branden, blev ifølge vagtchefen reddet ud, og ingen personer kom til skade ved branden.

Branden var så voldsom, at Beredskabet ifølge vagtchefen valgte at foretage en såkaldt kontrolleret nedbrænding af længen.