Mistanke om påsat brand ved pizzeria: Der lugtede af brandbare væsker

ELLING:En brand på et pizzeria i Elling natten til mandag er under stærk mistanke for at være påsat. Det oplyser vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Branden opstod ved godt 23.45-tiden hos Milano Pizza i Elling, der ligger på Grundtvigsvej ved rundkørselen på Skagensvej.

- Et par ungersvende kom kørende forbi stedet, og de opdagede, at der stod meter høje flammer op ved døren ind til pizzeriaet. De reagerede hurtigt, fik alarmeret beredskabet og slukket branden med en pulverslukker, fortæller vagtchefen.

Beredskabet kunne derfor nøjes med at sikre, at branden ikke blussede op igen og kunne hurtigt vende retur til stationen i Frederikshavn.

Torben Larsen oplyser, at politiet mistænker branden for at være påsat.

Betjentene, der kom til stedet, kunne nemlig lugte brandbare væsker ved den dør, der havde taget en del skade ved branden.

Heldigvis var pizzeriaet lukket og der var ingen til stede.

- Så bortset fra brandskaderne på døren, slap pizzeriaet billigt fra branden, og ingen kom til skade, fortæller vagtchef Torben Larsen.

Han oplyser, at politiet sikrede spor på gerningsstedet, og at man mandag skal have indsamlet videoovervågning fra stedet.

- Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra vidner, der måtte have set biler køre forbi stedet eller personer, der har været i området omkring tidspunktet for branden.