Modstandere af vindmøller ved turistbyer kan ånde lettet op

Modstandere af store havvindmøller ved Skagen og Lønstrup kan nu ånde lettet op.

European Energy har fået afslag på seks lokale havvindmølleprojekter under den såkaldte åben dør-ordning. To af de afviste havvindmølleprojekter ligger i Vendsyssel. Det ene ud for Skagen og det andet mellem Lønstrup og Hirtshals.

De 300 meter høje vindmøller ville have set sådan ud fra Tornby Strand. Visualisering: By+Land

- Det er en brandærgerlig udvikling, at vi nu må konstatere, at vi alligevel ikke kan få lov at udvikle kystnære havvindmølleprojekter i samarbejde med en række ambitiøse kommuner i Vandkantsdanmark, oplyser Andreas Karhula Lauridsen, chef for havvind hos European Energy, i en pressemeddelelse.

- I alle kommuner har vi tilbudt lokalt medejerskab, og hele vejen rundt har vi fået lokalpolitisk opbakning til vores projekter. Derfor er vi på egne og også kommunernes vegne enormt ærgerlige over, at disse projekter ikke kan realitetsbehandles, siger Andreas Karhula Lauridsen.

Tilbage i februar satte Energistyrelsen sagsbehandlingen af alle 33 havvindmølle-projekter under åben dør-ordningen på pause for at afklare, hvorvidt ordningen er i overensstemmelse med EU-retten. Frederikshavn Havvindmøllepark fik i marts lov at til at fortsætte som projekt, mens en række andre projekter skulle undersøges nærmere.

- Og under præsentationen af en ny plan for det danske havterritorie blev det klart, at regeringen ikke ønsker at tillade udviklingen af 24 havvindmølleprojekter, forklarer Andreas Karhula Lauridsen.

Han kritiserer hele forløbet omkring de kystnære vindmølleprojekter.

- Vi er kede af denne proces, hvor projekter først sættes i bero med argumentet om, at de kan være i strid med EU-retten for så efterfølgende at få et afslag, fordi der politisk ikke er ønske om at fremme de lokale havvindprojekter.

- Det er ikke bare flere års spildt arbejde for os, men også et gedigent tilbageskridt for den grønne omstilling, siger Andreas Karhula Lauridsen.

Udover projekterne i Vendsyssel, som er udformet i samarbejde med Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune har European Energy fået afslag på havvindmølleprojekter i Guldborgsund, Stevns, Lolland og Tønder kommune.