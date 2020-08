Møbelforretning i flammer: Brandårsag er stadig ukendt

FREDERIKSHAVN:Det er fortsat uvist, hvordan branden i My Home Møbler i Frederikshavn er opstået, efter at politiet torsdag har kigget på brandstedet.

- Der er ikke noget, der peger i hverken den ene eller anden retning. Vi kan ikke umiddelbart fastslå brandårsagen, og der er heller ikke umiddelbart noget, der virker mistænkeligt, siger kriminalassistent Claus Bjerre fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Branden i møbelforretningen på Hjørringvej opstod ved 18.30 tiden onsdag aften. Branden var så kraftig, at personer i området blev bedt om at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer.

22 brandfolk kæmpede på et tidspunkt for at slukke ilden i den 2000 kvadratmeter store forretning og forhindre, at branden spredte sig til naboforretningerne.

Det lykkedes at begrænse branden til My Home, men halvdelen af møbelforretningen blev så skadet, at den ikke kunne reddes. Naboforretningerne blev også røg- og sodskadet.

Der bliver lavet brandtekniske undersøgelser i næste uge, som skal kaste lys over, hvad der var årsag til branden.