Mole oversvømmet og strand under vand

FREDERIKSHAVN: Der er ikke varslet forhøjet vandstand i Nordjylland som følge af stormen Ingolf, men vandet er nu alligevel over normal højde.

Det fortæller NORDJYSKEs journalist Marianne Isen, som vurderer, at vandet ved Rønnerhavnen nord for Frederikshavn i øjeblikket er på op mod 80 centimeter over normalen.

Molen ved Rønnerhavnen er oversvømmet, og vandet har også fundet vej til Palmestranden, som står under vand.

Vandet ved Frederikshavn

Ifølge den vagthavende indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn har beredskabets tilstedeværelse dog ikke været nødvendig i forbindelse med vandstanden ved Frederikshavn.

DMI melder dog fortsat heller ikke om forhøjet vandstand i Nordjylland.

Stigen ved molen i Rønnerhavnen står under vand. Foto: Marianne Isen