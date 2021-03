Frederikshavn har tabt momentum: Nu har Esbjerg matchbold

ESBJERG:Mens Aalborg Pirates, Rungsted Seier og SønderjyskE alle gjorde rent bord i deres kvartfinaleserier med fire sejre på stribe, er serien mellem Esbjerg Energy og Frederikshavn White Hawks blevet en åben slagudveksling mellem ishockeymandskaberne fra de to havnebyer.

Esbjerg lagde bedst ud i serien og satte to træffere ind, men med to overtidssejre i træk slog Frederikshavn kontra, og søndag så det ud til, at vendelboerne fastholdt det momentum.

Helt fortjent kunne Frederikshavn gå til den første pause med en føring efter to scoringer af holdets A-kæde - den første trukket op i det ene målhjørne efter bare 25 sekunders spil af Mads Larsen, mens Elias Ulander fulgte op på Wiley Shermans udligning med scoringen til 2-1.

I anden periode kom White Hawks under massivt pres, men frederikshavnernes defensiv stod stærkt, i målet fulgte Filip Larsson godt op på sin pragtkamp fredag og kun en enkelt gang måtte de have heldet til hjælp, da en afslutning fra Esbjergs Rasmus Bjerrum tog begge stolper og sprang i spil.

Frederikshavns Mads Larsen åbnede scoringen efter bare 25 sekunders spil. Arkivfoto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Den stærke defensiv bristede i 3. periode, hvor Esbjerg med tre hurtige scoringer sendte Frederikshavn i tovene. Nu kan vestjyderne levere det endelig knockout i den sjette kamp i serien. Den kamp spilles tirsdag kl. 20.30 i Frederikshavn.

Taber hjemmeholdet også den kamp, er sæsonen forbi.

Manden bag Frederikshavns lynscoring efter blot 25 sekunder, Mads Larsen, ærgrede sig over nederlaget - og især indsatsen i de sidste 20 minutter.

- Jeg synes ikke, vi blev bange for at spille eller at vinde. Vi giver dem for meget plads i vores egen zone, og det udnyttede Esbjerg, sagde den 25-årige målfarlige back til TV2 Sport efter kampen.

Han afviste, at træthed var årsagen til Frederikshavns sammenbrud i 3. periode, og han er overbevist om, at frederikshavnerne kommer stærkt igen tirsdag aften.

- Vi er bagud med en, og vi har været bagud med to, så det kan vi sagtens hente. Det er altafgørende for os, at vi vinder den næste kamp, og det gør vi tirsdag, sagde han til tv-stationen.