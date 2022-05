Mondo åbner tøjbutik: Vi er verliebt i lokalet

SKAGEN:- Det er måske lidt plingeling, for vi har jo nok at se til, men hos os er der ikke langt fra tanke til handling, og vi har altid været lidt verliebt i det her lokale, fortæller Helle Høyer, som er den ene halvdel af Mondo, om åbningen af den nye butik i Skagen.

Helle Høyer og hendes mand Per Kraghede har siden 2011 også haft butikken Frk. Himmelblå i den helt anden ende af byen, lige der hvor gågaden begynder.

Mondo står generelt for tøj i et mellemprisleje, hvor de fleste kan være med.

- Vi elsker Skagen, især om sommeren. Og vores butik her i Skagen bliver også en rigtig sommerbutik. Det er her, man kan komme ind og købe en hørskjorte, hvis skuldrene er blevet forbrændte.

Men udover de basisvarer som Mondo - og også Frk. Himmelblå - er kendt for, kommer Mondo Skagen til at skille sig ud fra Frk. Himmelblå med varer af lidt dyrere kvalitet også.

Mærker som Prepair, Love and Divine, Sisters Point og Place du Jour-jeans vil være at finde på stativerne, men der er også nye mærker i butikken, for eksempel Costamani og Gossia. Og så selvfølgelig Mondos eget tøjmærke Love Sophy.

- What you see is what you get. Sådan er det med os. Vi er helt nede på jorden, ligesom vores tøj, men vi er blevet grebet af Skagen, for vi kan mærke, at Skagen kan lide vores udvalg, siger Helle Høyer.

Per Kraghede og Helle Høyer har, udover de to butikker i Skagen, også Mejeriet i Jerup, Bannerslund ved Strandby og Mondo i Frederikshavn.

Butikkerne i Skagen er sæsonbutikker, som lukker ned hen omkring efterårsferien.

- Men vi er fleksible, og kan vi se, at der stadig er mennesker, der vil handle hos os, holder vi åbent lidt længere hen på sæsonen, siger Helle Høyer.