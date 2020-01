Mor og søn fra Frederikshavn er hovedpersoner i stor reklamekampagne

FREDERIKSHAVN:Det begyndte egentlig som en spøg i familien Mikkelsen en sommerdag på terrassen på Henrik Rungs Vej.

Malte Mikkelsen og hans storebror Jeppe Mikkelsen arbejder på McDonald’s i Frederikshavn. Og nu søgte de efter en medarbejder med en mor, der ikke kunne forstå, hvordan det kunne være så hårdt og svært at arbejde i et McDonald’s køkken.

Det oplyser McDonald’s i en pressemeddelelse.

Spøgen blev til alvor, da Malte meldte familien til casting, så i slutningen af november invaderede optagebusser, filmhold og droner Henrik Rungs Vej og restauranten.

Et stort filmhold skulle på to dage få den fortælling, som McDonald’s gerne ville fortælle, i kassen.

En fortælling om, at ”det kræver mere, end mor tror” at arbejde på McDonald’s. En optagedag i hjemmet, hvor Malte og Birgitte blev optaget i hverdagssituationer, og hvor Birgitte et par gange fik luftet sine meninger om, hvor let det egentligt måtte være bare at lave en burger.

- Altså, jeg har da flere gange været lidt uforstående overfor, at drengene lige ville hvile sig lidt inden en vagt på otte timer, siger Birgitte Mikkelsen, der til daglig arbejder som sygeplejerske på Kastaniegården i Frederikshavn.

Mor skulle selv prøve

Dagen efter troppede Birgitte så op på Maltes arbejdsplads, helt uvidende om, hvad der ventede hende.

- Det var meget hemmeligt det hele. Jeg måtte ikke vide noget om handlingen eller noget som helst. Jeg troede jo, at jeg lige skulle se hvordan Malte arbejdede, men jeg blev klogere, siger 48-årige Birgitte Mikkelsen.

Birgitte optræder noget hjælpeløs i nogle af filmene, men det tager hun med et smil. Foto: McDonald’s

Filmholdet havde sat kameraer op overalt i restauranten og i køkkenet. Nu skulle Birgitte filmes overalt, mens hun i et højt tempo skulle prøve alle de opgaver, hendes sønner normalt løser.

- Det gav rigtigt mange sjove og rørende optagelser, og fra torsdag sender McDonald’s løbende ti små reklamefilm om Birgittes dag i køkkenet ud. Både på Facebook, YouTube, tv og i biografen, lyder det fra kæden.

Birgitte er noget hjælpeløs i nogle af filmene, men det tager hun med et smil.

- Det betyder ingenting. Men det var en stor oplevelse at opleve den team-spirit der er blandt medarbejderne. Jeg har fået den allerstørste respekt for deres tilgang til arbejdet, og det er i alt fald slut med at tale om Maltes arbejde som noget, man kan lave med venstre hånd, slutter Birgitte med et smil.

For ejeren af McDonald’s i Frederikshavn, Britta Børding, har den store reklamekampagne fyldt meget.

- Det er jo ikke hver dag man har to store optagebusser parkeret foran sin restaurant og droner flyvende med kameraer over den. Men jeg er så stolt over, at restauranten her i Frederikshavn er midtpunkt i så stor en film. Jeg synes, det er en rigtig god ide, de har fået på hovedkontoret med denne film. Medarbejderne hos mig er bare så dygtige, og de har i den grad fortjent at få en kampagne, hvor budskabet er, at det kræver mere, end man bare lige tror, at servere vores mad hurtigt og i en god atmosfære, siger Britta Børding.

Og sådan kunne det gå til, at deltagerne i en sommerspøg på en terrasse i Frederikshavn nu ender med at blive set af rigtig mange danskere.