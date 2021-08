Anne Sofie vendte hjem til Nordjylland - nu står hun for et sted, jævnaldrende kan mangle

FREDERIKSHAVN:Det kan være svært at finde tiden og overskuddet til at være med i mødregruppe, når man er enlig mor.

At byde andre inden for i ens hjem. At være vært. Man kan føle sig isoleret, og meget af tiden være alene uden andre voksne at snakke med.

- Vi hører fra sundhedsplejerskerne, at der er et behov for et værested for enlige mødre i Frederikshavn. Et sted, hvor de kan møde op og møde andre. Hvor vi sørger for rammerne, at der er en kop kaffe og nogen at snakke med om, hvordan man har det.

Sådan siger Anne Sofie Blix Nielsen, der skal stå i spidsen for et nyt værested, som henvender sig til enlige mødre, og til unge voksne fra 18-30 år, der har brug for et netværk og samvær.

De to grupper er der i følge Anne Sofie Blix Nielsen ikke et værested for, hvor man bare kan møde op og være så længe, man har lyst i åbningstiden.

4 Anne Sofie Blix Nielsen er ansat af Kirkens Korshær til at starte et nyt socialt værested for unge og for enlige forældre, som skal ligge tæt på Frederikshavns gågade. Foto: Kim Dahl Hansen Foto: Kim Dahl Hansen

Værestedet åbner 15. september i et hus tæt på gågaden på adressen Danmarksgade 70 B.

Værestedet drives af Børne- og Familiearbejdet i Kirkens Korshær, som har åbnet væresteder i Brønderslev for tre år siden og i Thisted for fire år siden.

Isoleret og udsat

- Det er jo ikke kun i storbyen man finder mennesker, der er socialt udsatte, og Kirkens Korshær ønsker at gøre en indsats i mindre byer, forklarer Anne Sofie Blix Nielsen.

Den nye leder af værestedet ved alt om at være småbørnsmor- dog ikke som enlig mor. Hun er gift med sognepræst i Abildgård Kirke Simon Kristian Blix Nielsen. Sammen har de døtrene Levi på fire år og Eva på et år.

Som 29-årig vil hun være næsten jævnaldrende med brugerne af værestedet, og hun har desuden meget erfaring med at arbejde med unge.

Det skete i Kirken Korshærs projekt omkring Unge Genbrug i Århus, hvor hun var tilknyttet i seks år, og lavede alt muligt så som at male møbler, brodere, installere bluetooth i gamle radioer og hun kan også sy, strikke arbejde med perler og papir.

- I det hele elsker jeg at være kreativ og lave noget med hænderne. Det er også min erfaring, at det er lettere at komme til at snakke om nogle problemer, når man sidder og laver kreative ting sammen.

Hun har arbejdet med udsatte grupper i over 10 år. Blandt andet på et børnehjem i Afrika og blandt flygtninge og asylansøgere på et center i København,

Nu er hun så vendt hjem. Til forældrene i Strandby, hvor Anne Sofie Blix Nielsen voksede op.

Anne Sofie Blix Nielsen kalder hendes nye job for ”Lige mig”. Hun har en uddannelse, som beskæftiger sig med græsrodsarbejde, netværk og frivillige.

- På Diakonhøjskolen i Århus tog jeg en uddannelse i kristendom, kultur og kommunikation. Det er derfor lige mig, at få lov til at starte et nyt sted op. At netværke, indrette lokalerne, finde frivillige og være med til at løse et behov for andre mennesker Vi skal også samarbejde med steder som Barnets Blå Hus og TUBA, så de vil fortælle deres brugere om værestedet.

For alle trosretninger

Hun understreger, at samlingsstedet i Danmarksgade er for alle uanset religiøs anskuelse. Kirkens Korshær skeler ikke til, om du er medlem af Folkekirken, når du træder ind af døren til deres væresteder.

- Værestedet i Frederikshavn kommer til at bygge på det kristne menneskesyn om næstekærlighed, at vise omsorg for hinanden. At man er som er, og at alle er noget værd. I Kirkens Korshær arbejder vi ud fra ”at gøre og være”.

Hun tilføjer, at hvis nogle af brugerne gerne vil snakke med en præst om tro og tvivl, så har hun kontakt til en ungdomspræst.

- Værestedet skal være et sted, hvor du føler, du kan få hjælp og der er nogen at snakke med, og alle kan bare møde op.

Åbningstider og aktiviteter kommer først på plads, når de nærmer sig åbningsdatoen 15. september, og du kan få flere informationer ved at være med i Facebookgruppen ”Børne- og Familiearbejdet ved Kirkens Korshær Frederikshavn.