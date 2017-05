Mormor-blomster hitter igen

Sæby Planteskole holder Petunia Festival denne weekend med hundrede forskellige farver

SÆBY: Min mormor havde altid spinlonkjole på, som var meget moderne engang, men som havde den ulempe, at en del af stoffet var syntetisk. Og så havde min mormor gebis, og jeg var helt vild med, når hun drejede det rundt i munden.

Men sjovt nok: Jeg kan ikke huske, om hun havde petunia-blomster i hendes baghave. Men det har hun sikkert haft.

Når mine tanker sådan kredser om min mormor skyldes det denne weekends Petunia Festival på Sæby Planteskole, hvor du kan se ikke færre end hundrede forskellige slags petunia i hundrede forskellige farver.

Alle disse blomster stammer fra planteskolens eget gartneri i Hørby. Og den største udfordring har været at få dem til at blomstre på samme tid, så de nåede at blive klar til festivalen.

Det er heldigvis lykkedes.

Men Erik Thaysen fra Manna har faktisk aldrig brudt sig om petunia.

Lidt kedelige

- Jeg har altid ment, at de var lidt kedelige. Det mener jeg dog ikke længere, for jeg kan jo se, hvor mange forskellige slags, der egentlig findes, siger en smilende Erik Thaysen, der sammen med sin kone - Inge-Jette - var taget til Petunia Festival fredag eftermiddag.

Parret er ved at anlægge en ny have, og her vil petunia blive en del af en farverig udsmykning.

En blomsterpind

Anne Karstenskov er dekoratør og ansat på Sæby Planteskole. Og med et smil hamrer hun en blomsterpind igennem fordommen om, at petuniablomster er kedelige, selv om hun erkender, at de går ind under betegnelsen "mormor-blomster".

- Her på planteskolen findes der i øjeblikket hundrede forskellige farver, som samtidig er varierende i størrelse. Og så kan du finde petunia med for eksempel et hjerte, ligesom nogle har dobbeltblomster, fortæller Anne Karstenskov, der slår fast, at petunia - sammen med andre mormorblomster - har fået en renæssance.

Med mormorblomster menes blandt andet, at der er knald på farverne, og også for eksempel tagetes og dahlia kan sorteres under kategorien "gamle" blomster, som har fået en renæssance.

Anne Karstenskov konstaterer, at moden jo også skifter, når det handler om blomster.

Men de såkaldte mormorblomster kan måske samtidig være med til at fremkalde gode minder fra en tryg barndomstid i mormors have - med eller uden roterende gebis.

Festivalen på Sæby Planteskole fortsætter lørdag og søndag.