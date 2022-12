Motionsredskaber er igen i god form

FREDERIKSHAVN:Der er sat nye motionsredskaber i Thorshøj og Østervrå og kommunen har desuden repareret de udendørs motionsredskaber, der står i Gybels Plantage og Bangsbo Dyrehave.

Derudover er opsat tavler ved alle motionsredskaberne, hvor du kan få forslag til øvelser.

Det oplyser Hanne Lauritsen fra Frederikshavn Kommunes afdeling Park og Vej.

Motionsredskaberne i Bangsbo Dyrehave var slidte, og der har længe været et ønske om fornyelse fra skovens besøgende. De renoverede motionsredskaber er opsat ved naturlegepladsen, hvor du med sved på panden, har gode muligheder for at se både krondyr og dådyr på sletten neden for legepladsen.

I Gybels Plantage er motionsredskaberne flyttet over til madpakkehuset ved søen. Stierne i Gybels Plantage er velegnet til både løb og vandreture. Derfor bliver motionsredskaberne forhåbentlig et godt supplement til de mange løbere i plantagen og de nærliggende idrætsforeninger.

Motionsredskaberne bliver til med hjælp fra en ekstrabevilling til rekreative tiltag i naturen, som blev vedtaget i kommunens budgetaftale for 2022-2025.

Tidligere på året blev det besluttet, at der skulle opsættes motionsredskaber i to af kommunens oplandsbyer. Her faldt valget på Thorshøj og Østervrå.

Frederikshavn Kommune vil i løbet af 2023 undersøge, om motionsredskaberne bliver brugt, eller om de skal flyttes.

Det er nemlig tanken, at motionsredskaberne kan flyttes fra by til by, så andre kan prøve dem og forhåbentlig få glæde af dem.

Du kan finde motionsredskaberne og alle de rekreative muligheder på Kort | udinaturen.dk.