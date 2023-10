Motorbåd sejlede på grund i mørket

En sejltur i motorbåd i mørket mandag aften endte galt. Båden ramte pludselig en stenmole på den nordlige side af Græsholmen ved Hirsholmene ud for Frederikshavn.

Motorbåden røg delvist op på stenmolen og sad fast.

Der var to mænd i motorbåden, men ingen af dem kom noget til. De ringede til Sæby Redningsstation for at få hjælp, og redningsbåden FRB11 sejlede ud til Hirsholmene.

Den omkring 10 meter lange motorbåd sad godt fast, og i samråd med Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center valgte redningsstationen, at mændene på motorbåden skulle sejles i land.

De blev blev med redningsbåden sejlet ind til Frederikshavn, oplyser Birger Isaksen, leder af Sæby Redningsstation.

Så måtte mændene selv sørge for at at få bjærget den grundstødte motorbåd tirsdag.