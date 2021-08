Motorbåd stødt på grund – redningsfolk overraskede over, hvor tæt den var på stranden

SKAGEN:Det, der formentlig skulle have været en hyggelig sejltur, endte for en norsk motorbåd lørdag aften som alt andet.

For klokken 21.40 måtte han slå alarm, fordi han var stødt på grund nær ved Grenen. Derfor sendte Skagen Redningsaktion både en bil og en båd afsted, og da de kom frem, kunne de konstatere, at motorbåden var kommet ret tæt på land.

Den var kommet så tæt på stranden, at der kun var vand i knæhøjde, fortæller Michael Pedersen, der er leder af Skagen Redningsaktion.

Redningsfolkene kunne konstatere, at det ville blive en vanskelig aktion, fordi de samtidig skulle have båden ud over den revle, som kun var fem meter længere ude.

En slæbeline fra motorbåden til redningsbåden fik dog bugseret motorbåden ud på dybt vand igen, selvom der var bølger op et par meter på den anden side af revlen, og efterfølgende blev båden trukket videre til Skagen Havn.

Manden på den norske båd var rystet, da redningsfolkene ankom, men han blev selvfølgelig glad for, at de kunne få hans båd fri og i havn.

Skagen Redningsstation ved umiddelbart ikke, hvorfor eller hvordan motorbåden endte så tæt på stranden ved Grenen.