Motorcyklist ville undgå rådyr: Så røg han ind på en mark

SÆBY:En motorcyklist, der kørte ad Østkystvejen syd for Sæby, slap så nogenlunde heldigt fra en undvigemanøvre søndag kort før middag.

- Der var tale om et solouheld. Motorcyklisten ville undvige et rådyr, der krydsede vejen. Men derved mistede han kontrollen over motorcyklen, som skred ud og røg ind på en mark, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Uheldet, der blev anmeldt klokken 11.21, satte gang i en større udrykning, da det så voldsomt ud for anmelderen af uheldet, og der blev også rekvireret en lægehelikopter, ligesom en patrulje fra politiet også kom til uheldsstedet.

- Heldigvis var motorcyklisten ikke kommet så slemt til skade, som det umiddelbart så ud. Han var ved bevidsthed og blev kørt med ambulance til Regionshospital Nordjylland til et tjek for sine skader, forklarer vagtchefen.

Dermed kunne lægehelikopteren returnere til basen i Aalborg uden at være kommet i aktion.