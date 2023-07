Motorvej E45 spærret efter ulykke

FLAUENSKJOLD:Motorvej E45 er mandag eftermiddag spærret i sydgående retning syd for Sæby, nærmere bestemt lige syd for frakørslen til Flauenskjold.

På grund af vejarbejde var kun et spor åbent i sydgående retning, og ulykken skete netop på strækningen med vejarbejdet. Derfor er der p.t. nu helt lukket for trafik i sydgående retning på E45 på strækningen. oplyser politiet.

Der opstod lang kø på E45 syd for Flauenskjold efter ulykken. Foto: Martin Damgård

Ulykken skete omkring kl. 16.40. En personbil påkørte en skiltevogn.

En kvæstet person er med lægehelikopter fløjet til Aalborg Universitetshospital, oplyser vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

Politiet har p.t. ikke oplysninger om personens tilstand.

En bilinspektør er tilkaldt for at klarlægge de præcise omstændigheder ved ulykken.

Vejdirektoratet forventer, at der kan genåbnes for trafik på E45 mod syd sent mandag eftermiddag.

Færdselsuheld på motorvej E45 sydgående retning umiddelbart efter frakørsel 14 ved Flauenskjold. Grundet færdselsuheldet er der lukket for færdsel umiddelbart efter frakørsel 14 i sydgående retning. Vi er på stedet sammen med Nordjyllands Beredskab og Redningsberedskabet. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) July 31, 2023