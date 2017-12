Mursten er sikre penge i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: I de gode gamle eventyr kommer helten igennem flere prøvelser, før han til sidst får prinsessen og det halve kongerige.

Sådan er det også på boligmarkedet, hvor boligejerne i nogle områder skal igennem perioder med faldende huspriser, inden de til sidst kan indkassere gevinsten. Boligkøb betaler sig nemlig over tid.

Det viser nye beregninger for Frederikshavn, hvor gevinsten har været sikker, hvis man har ejet sin bolig i mindst fem år, ligesom boligejerne kun bliver rigere, hvis man ser på udviklingen efter henholdsvis 15, 20 eller 25 år.

Det viser nye tal fra Finans Danmark.

Gevinsten er med andre ord størst i de tilfælde, hvor familien flytter ind med tanke på at bo i huset i mange år, siger indehaver Kristian Rask fra danbolig.

- Hvis man tager udgangspunkt i et hus på 140 kvadratmeter i Frederikshavn Kommune, som blev købt for 25 år siden og skal sælges i dag, så ligger den gennemsnitlige gevinst på 680.000 kroner. Har man ejet huset i 20 år, er gevinsten gennemsnitligt 511.000 kroner, og ved en ejertid på 15 år er den gennemsnitlige gevinst 388.000 kroner, siger Kristian Rask.

Beregningerne er lavet af boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, på baggrund af tal fra Finans Danmark.

Hun forklarer, at de stigende priser skyldes den almindelige inflation og vedvarende efterspørgsel efter boliger.

- Priserne stiger en lille smule hvert år på de fleste varer. Det samme gælder boliger. Derfor har de fleste boligsælgere flere penge på lommen, når de flytter ud, end da de flyttede ind, også selvom man trækker afdragene fra, siger Lise Nytoft Bergmann.

- I takt med at samfundet er blevet rigere, har vi desuden fået nemmere ved at dække vores basale behov, og det har givet større råderum til alt det sjove. Mange vælger at bruge den ekstra rigdom på deres bolig, og derfor er boligpriserne steget mere end den almindelige inflation i rigtig mange år, siger hun.

I slutningen af 00’erne var boligmarkedet igennem en nedtur, og derfor er der et mindre gennemsnitligt tab i det tilfælde, hvor man har købt i 2007 og solgt 2017 i Frederikshavn Kommune.

Her er tabet gennemsnitligt på 46.000 kroner.

Til sammenligning er det gennemsnitlige tab i hele landet i samme periode 101.000 kroner.

De seneste år er markedet dog igen begyndt at gå frem, og hvis man købte for bare 5 år siden, kan huset i dag sælges med en gevinst på gennemsnitligt 41.000 kroner i Frederikshavn Kommune.

- Tallene viser altså med al tydelighed, at boligkøb er en god handel, når vi ser på gevinsten over tid. Også selvom vi kan blive ramt af perioder med faldende priser, siger Kristian Rask.

Han bliver bakket op af boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, som understreger, at boligkøb er en meget sikker investering, hvis man har en lang tidshorisont.

- Priserne er steget næsten alle steder, hvis man går 15 eller 20 år tilbage, og det forventer vi også vil ske i fremtiden. Vi bliver flere danskere, samtidig med at antallet af singler stiger, og det er med til at øge efterspørgslen efter boliger, siger hun.