Museum fyrer folk, opsiger lejemål og lukker adgangen til arkiver

FREDERIKSHAVN:- Politikernes sparekrav får voldsomme konsekvenser for Nordjyllands Kystmuseum. Vi skal nedlægge en fuldtidsstilling og to deltidstillinger, som er tilknyttet museets arkiver i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Alle tre arkiver kan vi ikke længere holde åbent for offentligheden og vi opsiger lejemålene i Skagen og Sæby. Dertil kommer at en fuldtidskustodestilling nedlægges og en fuldtidsstilling som udstillingstilrettelægger reduceres til en deltidsstilling.

Sådan siger direktør Henrik Gjøde Nielsen efter at museets bestyrelsesformand Per Frank Hansen netop har udsendt en pressemeddelelse om konsekvenserne af de besparelser Kultur-og Fritidsudvalget har besluttet, og som skal vedtages af byrådet 12. oktober.

Flere udgifter skal med

Bestyrelsen påpeger, at der skal findes besparelser for en million kroner på driften. 400.000 kroner reduceres det kommunale tilskud med fra 2023. Dertil kommer allerede øget driftsudgifter på 350.000 kroner for at flytte fra museets hovedmagasin.

Det sker som følge af, at Frederikshavn Kommune i 2021 opsagde museets lejemål i hovedmagasinet Randersgade 53, med virkning fra 1. april 2022.

Endelig hører det med til det samlede spare-billede på en million kroner, at man må regne med at få 250.000 kroner i udgifter til at tømme arkiverne i Clasens Gård i Sæby og Tinghuset i Skagen.

Clasens gård ejes af Frederikshavn Kommune, der nu skal finde en ny lejer, når Nordjyllands Kystmuseum flytter ud.

- Museet kan ikke blive ved med at yde hverken samme eller øget service for stadigt færre midler, siger Henrik Gjøde Nielsen og forklarer, at Kystmuseet må spare på områder, der ikke er en del af museumsloven. Altså loven om, hvad museet skal arbejde med for at være statsanerkendt og få støtten fra staten.

- Kystmuseet er til gengæld ikke omfattet af arkivloven, og derfor kan vi lukke for den service, siger direktøren.

Musseet med afdelinger i Frederikshavn, Sæby og Skagen får fra 2023 6,7 millioner kroner i kommunal støtte, hvis politikerne fastholder reduktionen i støtten.

Nordjyllands Kystmuseums bestyrelse og direktion har som nævnt udformet en spareplan og lister op: Arkiverne i Skagen, Frederikshavn og Sæby nedlægges.

Tinghuset lukkes og bus sælges

Arkivet i Tinghuset i Skagen nedlægges som aktivt og åbent arkiv, og bliver en del af Kystmuseets interne studiesamling. Arkivalier flyttes i magasin. Tinghuset fraflyttes og en deltidsarkivarstilling nedlægges. Desuden bliver Bedford-bussen i Skagen sat til salg.

Kystmuseets gamle Bus, en Bedford fra 1937 har kørt sin sidste sæson, den skal sælges. Arkivfoto: Peter Jørgensen

Lokalhistorisk Arkiv på Kystmuseet Bangsbo i Frederikshavn bliver en del af Kystmuseets interne studiesamling, og en fuldtidsarkivarstilling nedlægges.

Endelig er der Lokalhistorisk Arkiv på Kystmuseet Sæby, der ligeledes nedlægges som åbent og aktivt arkiv og fortsætter som en del af Kystmuseets interne studiesamling. Arkivet fraflyttes. Arkivalier flyttes i magasin.

- En deltidsarkivassistentstilling i Sæby overgår til andet arbejde. Clasens Gård, en del af Kystmuseet Sæby rømmes. Lejemålet med kommunen opsiges, og museet fraflytter bygningen. Dette inkluderer kontorer, bogsamling, magasin, værksted mv.

Direktør Henrik Gjøde Nielsen ved ikke, hvornår arkiverne låser dørene og alle de andre besparelser træder i kraft.

- Det bliver i hvert fald ikke pr. 1.januar, hvor tilskuddet fra kommunen reduceres. Det kan vi ikke nå. Folk har opsigelsesvarsler og fraflytningerne i Skagen og Sæby er et stort arbejde.

Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn har her i sommer også været under beskydning, fordi man vil fjerne en stor del af støtten til Frederikshavn Kunstmuseum, som er i fare for at lukke.