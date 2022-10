Museumsdirektør hædret med fornem fransk orden

SKAGEN:Endnu en orden er blevet tildelt Skagens Kunstmuseers direktør Lisette Vind Ebbesen.

Tirsdag 25. oktober blev museumsdirektøren slået til ridder af den franske orden ‘Le grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres’ på Den Franske Ambassade i København.

Tidligere på året modtog hun Ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Den franske orden er stiftet - og bliver tildelt af - det franske kulturministerium, som ved tildelingen belønner personer, der arbejder med at promovere eller fremme fransk kultur.

Stort samarbejde

Og netop det har Lisette Vind Ebbesen og Skagens Kunstmuséer gjort i stor stil over de senere år - blandt andet gennem et større forskningssamarbejde med Musée Marmottan Monet i Paris, som kulminerede i to store udstillinger i henholdsvis 2021 og 2022.

Først udstillingen ‘L'heure Bleue de Peder Severin Krøyer’ i Paris sidste sommer, hvor Krøyer blev introduceret for Paris. Og i denne sommers anmelderroste særudstilling på Skagens Museum ‘Krøyer og Paris - franske forbindelser og nordiske toner'.

- Det er takket være dig, at franskmændene opdagede Skagen og skagensmalerne. Og takket være dig, at danskerne har opdaget skagensmalernes franske inspirationskilder, sagde den franske ambassadør Christophe Parisot ved tildelingen af ordenen til museumsdirektøren.

Skagens Museums direktør Lisette Vind Ebbesen med den franske ambassadør ved tildelingen af den fornemme franske orden. Foto: Tanguy Pégné Institut français du Danemark.

Stolt museumsdirektør

- Det er ret specielt at modtage en fransk orden, og det er jeg både glad for og stolt over - især fordi det er en orden, som hylder kunsten. Og selvfølgelig, fordi det er super dejligt, at det, man laver, bliver bemærket og anerkendt, siger Lisette Vind Ebbesen og retter straks fokus på museets strategiske indsats på internationale samarbejder:

- Lige præcis samarbejdet med Musée Marmottan Monet i Paris har været et særligt frugtbart samarbejde, fordi det har givet os mulighed for at følge Krøyers rejser i Frankrig meget tættere, end vi kunne have gjort alene, og det har givet os helt nye perspektiver på vores samling, siger museumsdirektøren og fortæller, at netop det samarbejde har skabt nogle nye og stærke forbindelser mellem det danske og det franske museum.

Udpluk af andre danske modtagere af Le grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres:

Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Per Aage Brandt, Thomas Vinterberg og Robert Jacobsen.

Tidligere i år blev ordenen også tildelt Jørgen Leth.