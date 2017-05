Musikalsk varme til kolde næser

collections 15

Pædagog Pia Teien sørgede for at varme både børn og dagplejere op med en stribe kendte børnesange, da den årlige, landsdækkende Dagplejens Dag lokalt i Frederikshavn blev afviklet som vanligt den anden onsdag i maj. Pia Teien fik både børn og voksne til at synge og hoppe.