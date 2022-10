Mystik i Ålbæk Bugt: Russisk redningsskib i venteposition

NORDJYLLAND:Siden søndag aften har det russiske redningsskib "Nina Sokolova" ligget for anker i internationalt farvand i Ålbæk Bugt på en position ca. 35 kilometer stik øst for Ålbæk.

Præcist hvad det laver der er endnu uklart, men i den højspændte situation, der er i de danske farvande siden eksplosionerne i gasledningerne Nord Stream 1 og 2 for præcis en uge siden, er Forsvarskommandoen særdeles opmærksom på skibets tilstedeværelse.

Mandag aften er Forsvarskommandoen yderst fåmælt, da Nordjyske spørger til "Nina Sokolova". Ifølge Nordjyskes oplysninger skal det russiske SAR-skib ledsage et andet og større russisk fartøj, men det vil Forsvarskommandoen hverken be- eller afkræfte.

- Vi kan ikke give detaljer lige nu, men vi er opmærksomme på det, og vi kommer til at kommunikere om det i de kommende dage, oplyser Forsvarskommandoen.

Det 49 meter lange og 13 meter brede SAR-fartøj forlod fredag kort før klokken 18 den russiske enklave Kaliningrad, som ligger kilet ind i Østersøen mellem Litauen og Polen. Skibet er opkaldt efter den første kvindelige dykker i Sovjetunionens historie, Nina Sokolova, der fungerede som dykker i Leningrad (Skt. Petersborg i dag, red.) under tyskernes belejring, hvor hun var med til at sikre, at byen kunne kommunikere med Moskva.