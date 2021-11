Mystik om bilbrand ved feriecenter

SÆBY:Nordjyllands Beredskab rykkede lørdag aften ud til en bilbrand ved Feriecenter Sæby Søbad.

Alarmopkaldet til 112 kom kl. 19.27, hvor en parkeret Peugeot 207 pludselig brød i brand ved feriecentret på Strandvej.

Da brandfolk fra Nordjyllands Beredskabs station i Sæby nåede frem, var bilen allerede overtændt, og den stod ikke til at redde. Branden efterlod et af feriecenterets rækkehuse sodskadet.

- Hvordan ilden er opstået, har vi ingen anelse om. Vi har sikret bilen, og vi skal have nu have foretaget en brandundersøgelse for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.