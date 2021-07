Mystik om efterladt tøj på molen: Hvem ejer t-shirt, shorts, bælte og sko?

FREDERIKSHAVN:Et sæt sportstøj, bælte og sko efterladt for enden af en mole får nu Nordjyllands Politi i Frederikshavn til at efterlyse ejermanden.

Politiet fik søndag ved 11-tiden en anmeldelse om tøjet, som lå cirka 20 meter fra vandkanten.

Anmelderen kunne ikke se en ejer i nærheden, og ingen har henvendt sig med oplysninger om, at nogle skulle være set gå i vandet på stedet.

- Tøjet lå på stranden for enden af molen ved Nordhavnsvej i Frederikshavn. Der er tale om en t-shirt, et par mørkeblå shorts, et bælte og Adidas-sko i størrelse 43. I lommen lå et lille beløb i kontanter, siger politikommissær Lars Jensen.

Det bekymrer politiet, at man ikke har fundet en ejer af tøjet, som formentlig tilhører en mand.

- Man kan jo godt undre sig over, hvorfor det ligger der. Hvorfor har ejeren ikke hentet det, hvis han har været ude og bade, spørger Lars Jensen.

Nordjyllands Politi har ikke fået nogen henvendelser om savnede personer, men man vil gerne vide, hvem tøjet tilhører.

- Vi leder ikke efter nogen af egen drift, for vi har ikke nogen indikationer om, at nogen er gået i vandet. Indtil videre har vi kun fundet tøjet, siger politikommissæren.

Har du oplysninger i sagen, kan du henvende dig til Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.