Mystik: Udmagrede havfugle driver i land ved Grenen

SKAGEN:Hvorfor driver udmagrede havfugle i massevis i disse dage i land på kysterne i landene omkring Nordsøen?

Det vil danske forskere nu forsøge at finde forklaringen på, efter at der de seneste dage er drevet døde alke og lomvier i land omkring Grenen og Skagen.

Samme mønster er tidligere i dette efterår set i Norge, Skotland og England - dog i meget større omfang.

I den seneste uge er der fundet mindst 13 døde alke og et antal lomvier på stranden ved toppen af Danmark.

Fælles for de døde havfugle er, at de er meget tynde. Meget taler for, at fuglene ikke har været i stand til at fange deres føde af småfisk en rum tid.

- De døde alke og lomvier har været så udmagrede, at vi har kunnet mærke deres brystben, siger Simon S. Christiansen, der er forstander og naturvejleder på Skagen Fuglestation, i en pressemeddelelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som driver Skagen Fuglestation.

De fugle, der er blevet indsamlet på strandene ved Skagen, ligger lige nu i en fryser og venter på at blive sendt videre til nærmere analyse.

- Den næste tid vil vi holde et vågent øje med ilanddrevne alkefugle. Vi har aftalt med Aarhus Universitet at sende døde alkefugle til nærmere obduktion, så der kan komme en sikker dødsårsag for en dag, siger Simon S. Christiansen.

Ikke alarmerende - endnu

De mange døde alkefugle på kysterne i Nordvesteuropa har indtil videre ramt hårdest i Skotland og England, men danske forskere følger situationen for at se, hvordan det udvikler sig herhjemme. Det fortæller seniorforsker Ib Krag Petersen fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, der modtager døde alkefugle fra de danske kyster, i pressemeddelelsen.

- Vi samarbejder med fagfolk i Norge, Sverige og Storbritannien om at indsamle de døde fugle, så vi kan få klarhed om baggrunden for dødsfaldene, siger Ib Krag Petersen.

Ifølge ham er antallet af døde alkefugle i Danmark netop nu ikke alarmerende.

Det var det derimod i efteråret 2007, hvor hundreder af døde alke drev i land på mange danske kyststrækninger.

Dengang slog havbiologer alarm, fordi Nordsøens fiskespisende havfugle som rider, havterner, lunder og lomvier over et kæmpeområde fra Island over Færøerne til Skotland og Norge manglede føde i en grad, så der i visse fuglekolonier slet ikke kom unger på vingerne den ynglesæson.

Varmere vande, færre vandlopper

Den sandsynlige forklaring var ændringer i havets økosystem på grund af de stigende havtemperaturer, som bevirkede, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, er gået stærkt tilbage.

Tilbagegangen forplantede sig naturligt nok til havfuglenes rækker, da mange af arterne er helt afhængige af de vandloppeædende småfisk som for eksempel tobis.

I september 2007, da alkenes træk mod vinterkvarterer i Kattegat blev indledt, blev der konstateret massedød af alke på kyster i Danmark og den sydlige del af Norge.

De fleste var voksne fugle, som var ekstremt udmagrede.