Én dags arbejde - alle plejehjemsbeboere i Frederikshavn Kommune vaccineret

FREDERIKSHAVN:Onsdag tog Frederikshavn Kommune hul på arbejdet med at vaccinere de beboere på kommunens plejehjem, der ønsker at få vaccinen.

Og arbejdet blev såmænd også afsluttet.

Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Klokken 9.40 fik 85-årige Henning Byrdal fra Plejecenter Strandgården i Strandby det første vaccinestik mod covid-19 i Frederikshavn Kommune. Og allerede kl 16.30 havde 499 beboere på kommunens plejecentre fået vaccinen.

Kun ganske få har takket nej til vaccinen.

- Det var nærmest smertefrit, lød det fra en tydeligt lettet Henning Byrdal, der ellers havde være lidt nervøs for dagens indsprøjtning.

Som så mange andre steder i landet kæmper også Frederikshavn netop nu med et stigende smittetryk. At der nu er taget hul på vaccinationerne glæder borgmester Birgit S. Hansen (S).

- Særligt i en tid, hvor Frederikshavn har kæmpet med stigende smittetal, og vi i øjeblikket kæmper for at få smittekæderne under kontrol i især Sæby, så er det her simpelthen sådan et dejligt lys i mørket. Den høje tilslutning til vaccineprogrammet vidner også om, at vores ældre i den grad er klar til et liv med mere flere sociale sammenkomster og mindre afstand. Det glæder vi os alle sammen til, siger hun.

Ud over de mange ældre beboere på plejecentrene er også 476 ansatte på de i alt 14 plejecentre i kommunen blevet vaccineret. Det er markant flere end de 265, der var beregnet, men da det har været muligt at få syv doser ud af hver ampul, der egentlig er beregnet til fem vacciner, har det været muligt at tilbyde vaccinerne til yderligere personale, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

Dermed har i alt 975 personer i Frederikshavn Kommune nu fået første stik. Det næste forventes at kunne gives inden for tre til seks uger.