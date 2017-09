Naboskænderi udviklede sig dramatisk

FREDERIKSHAVN: Et tyveri af blomster udviklede sig til at skænderi mellem naboer i Frederikshavn. Sådan begyndte det, men skænderiet løb helt af sporet og endte med trusler på livet og trusler mod politiet.

Det dramatiske naboskænderi fandt sted om eftermiddagen 13. juli, hvor 59-årig mand var kommet op at skændes med to naboer. Skænderiet endte med, at den 59-årige truede naboerne med, at han ville hente en pistol.

Den trussel tog naboerne så alvorlig, at de tilkaldte politiet. Men politiets indblanding var tilsyneladende ikke med til at dæmpe gemytterne, og den 59-årige er således også dømt for at true politibetjentene med tæsk, inden han blev lagt i håndjern og anholdt.

Torsdag blev den 59-årige mand så idømt fire måneders ubetinget fængsel for truslerne, oplyser anklager Louise Watson.

Nægtede trusler

Den 59-årige erkendte i Retten i Hjørring, at han havde stjålet blomsterne, og at det angiveligt var det, der udløste naboskænderiet.

Han nægtede dog truslerne og forklarede i stedet, at han havde sagt noget som blot skulle forskrække naboerne, forklarer anklager Louise Watson.

Manden er tidligere straffet for lignende kriminalitet, og har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt. Han blev derfor løsladt efter retssagen.

Han modtog dommen.