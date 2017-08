Næststørste Netto i Jylland

FREDERIKSHAVN: Intet mindre end Jyllands næststørste Netto-butik slog onsdag morgen dørene op på Rømøvej midt i Frederikshavn, og både de 24 ansatte, Jens Willumsgaard, distriktschef i Nordjylland for Netto, samt rigtig mange kunder strålede om kap med morgensolen.

Selv den røde løber var på plads, og udenfor blev der budt på kaffe og boller til de mange morgenfriske kunder.

Det nye Netto afløser en Kiwi-butik, der sammen med en stribe andre Kiwi-butikker blev lukket tidligere i år.

Tredje i byen

I Frederikshavn er butikken i Hånbækcentret på Rømøvej den tredje i byen, men med sine 1300 kvadratmeter er den dobbelt så stor som de to andre ved Isstadion og på Hjørringvej.

- Det er en stor opgave at løfte her i det nye Netto i Frederikshavn, men med Kasper K. Nielsen som butikschef og et i øvrigt godt personale er den i gode hænder, siger Jens Willumsgaard.

Kasper K. Nielsen kommer fra en lignende stilling i Aabybro, hvor han også har taget souschef Thomas Bering med fra.

- Men jeg bor tæt på vores nye butik her i Frederikshavn, og i det hele taget er mange af personalet fra lokalområdet, fortæller Thomas Bering.

Morgenfriske kunder

Butikschefen bød de mange kunder velkommen fra morgenstunden, og han kunne fortælle om en ny Netto-butik, der skiller sig noget ud fra de gamle, velkendte Netto-butikker.

- Her er en stor vinreol og en velassorteret grøntafdeling, hvor vi om kort tid får tilført en ekstra køler.

- Desuden er farverne blevet peppet op og ikke udelukkende længere gult og sort.

- Vi ønsker en pæn, ren og overskuelig butik, og mange kunder har allerede udtrykt glæde over, at der er tale om en flot butik.

- Netto er et stærkt brand, og jeg er sikker på, at kunderne godt kan forvente, at den her nye Netto-butik også er at finde på Rømøvej om mange år, slutter butikschefen.

I Nordjylland åbner den næste nye Netto-butik i Pandrup i uge 39, og på sigt altså i blandt andet Sæby, Vrå og Hjørring.