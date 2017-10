Mand anholdt for biltyverier

FREDERIKSHAVN: Flere biler i Tordenskjoldsgade i Frederikshavn fik tirsdag knust ruder, og værdigenstande i bilerne blev stjålet.

Det skriver Nordjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Fra en Mercedes-varevogn stal tyvene en Microsoft Surface-computer, og da denne varevogn først blev parkeret på parkeringspladsen omkring kl. 22, tyder det ifølge Nordjyllands Politi på, at hærværkene og tyverierne blev begået sidst på aftenen.

Også en oplader til en computer, et par solbriller og en GPS-enhed blev stjålet fra en VW Caddy, efter passagerruden var blevet knust.

Matchede overvågningsbilleder

En mand blev tirsdag nat anholdt af politiet, sigtet for flere biltyverier.

Nordjyllands Politi skriver, at overvågningsbilleder fra parkeringspladsen, hvor tyverierne var foregået, bekræftede, at den anholdte mand var at finde på overvågningen.

Betjente stoppede manden ved krydset mellem Rådhus Allé og Læsøgade, idet han kom gående i mørkt tøj, hættetrøje og bar skimaske.

Påvirket af narko

Manden kunne ikke umiddelbart huske sit navn og fødselsdato og var påvirket af narko.

Desuden blev en spidstang og en bidetang fundet i mandens lommer under en sikkerhedsvisitering, og han kunne ikke umiddelbart redegøre for, hvad han lavede midt om natten på en tirsdag, skriver Nordjyllands Politi.

Inden anholdelsen af manden havde en betjent fået øje på en person komme løbende ned ad Tordenskjoldsgade og over til en knallert, som personen straks kørte væk på.

Nordjyllands Politi råder folk til at fjerne værdigenstande fra deres bil, når de forlader den.