Nattelys over Nordjylland

SÆBY: Hvis du ikke kunne sove natten til mandag, så kunne du være så heldig at observere et specielt vejrfænomen over Nordjylland.

Det oplevede NORDJYSKEs fotograf Kurt Bering.

- Jeg kunne ikke sove i nat, så jeg kørte ned på havnen i Sæby, og her tog jeg billedet af fænomenet, fortæller Kurt Bering.

Det kan ligne nordlys, men flere har overfor nordjyske.dk gjort opmærksom på, at det snarere er såkaldte lysende natteskyer.

Lysende natteskyer er et sommerfænomen med skyer højt i atmosfæren, som stadig bliver belyst af solen, som her om sommeren kun lige er under horisonten.

Nordlys derimod opstår en gang imellem, når der opstår kraftige soludbrud, hvor plasmaen bliver opvarmet til flere millioner grader kelvin, lyder forklaringen på dr.dks site om vejr at vide.

- Her bliver partikler som elektroner, protoner og ioner accelereret, og giver det, som vi kender som elektromagnetisk stråling, forklarer vært på Vores Vejr, Anja Fonseca.

Den elektromagnetiske stråling ramler ind i Jordens magnetfelt, som er det beskyttende skjold, vi har rundt om Jorden, hvor den bevæger sig som en spiral mellem Syd- og Nordpolen.

Energi frigives

Her ramler de ind i Jordens atmosfære, og når atmosfæren bliver ramt af partikler, bliver der frigivet energi. Det er det, vi kalder emission, som er udsendelse af små fotoner. Og det er det, vi ser som det her synlige lys, lyder forklaringen.

Farven på nordlyset afhænger af, hvilke atomer den elektromagnetiske stråling rammer ind i jordens atmosfære.

Og lyset kommer meget højt oppe fra atmosfæren - nemlig fra 80 til 500 kilometer oppe i afmosfæren.