Naturvejleder blev årets knivbærer

FREDERIKSHAVN: Naturvejleder Bo Storm kan nu skrive endnu en titel på visitkortet: "Årets Knivbærer 2017".

Dermed kommer den 55-årige naturvejleder i selskab med navne som Poul Thomsen, Søren Ryge og "Bonderøven", der alle er kendt for deres evne som fremragende formidlere af fortællinger om naturen.

Bo Storm modtog titlen på årets Knivtræf i Nord, der bliver afviklet på Knivholt, og ifølge formanden for Vendsyssel Knivmagerlaug, Ib Dyhr, opfylder Bo Storm til fulde kriterierne til Årets Knivbærer, der går til en person, der har gjort noget ekstraordinært, er kendt i medierne som bruger af kniven som værktøj samt for sit arbejde i naturen.

Junior Rangers

Ib Dyhr roste blandt andet Bo Storm for hans formidling for handicappede. Bo Storm har arrangeret både hesteture og togtur for blinde, hvor han undervejs fortæller om naturen.

Som naturvejleder holder Bo Storm i snit omkring 80 arrangementer om året. Senest har han sammen med Anne Merethe Henriksen fra Sæby startet Junior Ranger-kurser for 10-13-årige drenge og piger, der uddannes som mini-naturvejledere.

- Vi skal have en ny generation med til at vejlede om naturen, og børn, der vejleder børn, giver en helt anden oplevelse, siger Bo Storm.

Junior Rangerne lærer om naturen. De sover ude under åben himmel. De laver mad over bål, og de lærer at formidle deres viden om og interesse for naturen.

Udover titlen "Årets Knivbærer 2017" fik Bo Storm en flot kniv fremstillet af Niels Laage Nielsen fra Jerup.

En mandeting

Vendsyssel Knivmagerlaug holder til dagligt til på Sindal Skole. I sløjdlokalet. Her mødes de hver tirsdag og nørder med knive.

- Vi er 53 medlemmer. 52 mænd og én pige, fortæller formand Ib Dyhr.

Knivmagerne arbejder målbevidst på, at kniven skal opfattes som et redskab og ikke et våben.

Knivtræf slutter søndag, hvor der blandt andet er præmiering af de flotteste knive i tre kategorier: Enkle brugsknive, forfinede brugsknive og Åben Klasse. Desuden er der smedning af myremalm, smykkekunst og graveringsteknik.